Er is een gegadigde voor Musonda Junior maar zal die deze uitleenbeurt wel zien zitten?

Chelsea wil Charly Musonda Junior opnieuw uitlenen. Dat nieuws raakte deze week bekend. Alleen is voorlopig onduidelijk aan welke club. Volgens The Telegraph is er nu echter een gegadigde bekend: tweedeklasser Notthingham Forest.

In het verleden werd de ranke ex-Anderlechtenaar al eens uitgeleend aan het Spaanse Real Betis, maar de Blues willen Musonda dit seizoen enkel uitlenen aan een Engelse club. Een periode van zes maanden bij vergane glorie Notthingham Forest (ooit winnaar van onder andere Europacup 1 en de Engelse titel) behoort daardoor dus tot de mogelijkheden.

Forest-trainer Aitor Karanka (ex-speler van Real Madrid) wil de 21-jarige Belg graag huren tot het einde van het seizoen. De Spanjaard staat onder druk want zijn team staat na 26 speeldagen in de Championship pas veertiende met 32 punten, elf punten minder dan Leeds United dat op de laatste Play-offplek staat. Al schakelde Forest wel Arsenal uit in de FA Cup.

Nog geïnteresseerden

De grote vraag is of Musonda dergelijke (tijdelijke) verhuis ziet zitten. Hij aast op meer speelminuten maar kreeg dus eerder zijn kans in La Liga en zou het nu dus op een lager niveau moeten doen. The Telegraph maakt echter ook gewag van potentiële interesse van Premier League-clubs Bournemouth, Newcastle en Watford. Maar die opties zouden momenteel minder concreet zijn.

Musonda kwam dit seizoen nog maar aan vijfentwintig speelminuten in de Premier League. In de League Cup kreeg hij wel zijn kans en kwam hij aan één goal en één assist.