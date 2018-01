Auto wordt meegesleurd in gigantische modderstroom

Een chauffeur in het Amerikaanse Californië verloor de controle over het stuur toen hij in een modderstroom werd meegesleurd. De inzittende persoon kon geen kant meer uit en kon alleen maar hopen dat hij er zonder al te veel kleerscheuren van af geraakte.

Dinsdag is er een enorme modderstroom ontstaan in Californië wat tot nu toe al voor zeventien mensen het leven kostte. De politie en brandweer zijn ook nog op zoek naar acht personen die sindsdien vermist zijn. “Onze teams werken dag en nacht”, zegt woordvoerster Amber Anderson van het Vuur- en branddepartement in Santa Barbara. “We zoeken nog volop naar mensen en dieren die we kunnen redden en doen er alles aan om iedereen in veiligheid te brengen.”

Hoe het is afgelopen met de chauffeur in de auto is niet geweten.