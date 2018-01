Na onderhandelingen van meer dan 24 uur: doorbraak in Duitse coalitiegesprekken

De partij van huidig Duits bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocraten hebben in Duitsland tijdens de regeringsonderhandelingen een akkoord bereikt. Dat melden meerdere Duitse media. De onderhandelaars van het kartel CDU-CSU en de sociaaldemocratische SPD hebben tot in de vroege uurtjes van vrijdag vergaderd over de basis voor eventuele regeringsonderhandelingen.