Man gaat bijna op zijn bek op uiterst gladde oprit

“Het was weer een gewone dag voor Tim, toen hij vanmorgen naar het werk vertrok”, schreef Kelly Besecker al grappend op haar facebook. Bijgevoegd zat een video van haar man die heel wat moeite had om recht te blijven op de gladde oprit.

Tim Besecker vertrok dinsdagmorgen naar zijn werk, net zoals alle andere weekdagen. Maar toen hij buiten kwam werd hij overvallen door een grappig gevolg van de koude dagen in het Amerikaanse Virginia. Zijn oprit was namelijk veranderd in een spekglad wegdek waardoor hij niet tot bij zijn auto geraakte. Tim kon zijn val wel nipt breken door te vallen op het grasperk dat naast de oprit ligt.

Gelukkig geraakte hij niet gewond, maar of hij uiteindelijk op zijn werk geraakt is, is maar de vraag.