School bouwt muur tussen Nederlandstalige en Franstalige leerlingen in Schaarbeek

Schaarbeek - Twee scholen - een Nederlandstalige en een Franstalige - openen binnenkort de deuren op dezelfde oppervlakte in Schaarbeek. Toch zullen de kinderen toch op twee verschillende speelplaatsen moeten spelen. “Een gemiste kans”, zegt de vakbond in de Franstalige krant La Capitale.

De site Van Oost in Schaarbeek is momenteel nog één grote bouwwerf, maar vanaf september openen er twee gloednieuwe schoolgebouwen. Een Franstalige school, die 600 leerlingen kan huisvesten en een Nederlandstalige school met een capaciteit voor 250 leerlingen. Samen hebben ze één gemeenschappelijke sporthal, maar de rest is strikt van elkaar gescheiden. Zélfs hun speelplaatsen, waar de leerlingen tegen een muur kijken. En dat is volgens Axel Bernard van de PTB een gemiste kans. “We hadden nu eindelijk de kans om bruggen te bouwen tussen Franstalige en Nederlandstalige leerlingen, en dat dankzij één school. Maar de gemeente was tegen dit plan.”

Waarom? Omdat het de gemeente onder meer financieel onhaalbaar leek. Zo zou de Franstalige gemeenschap niet willen investeren in tweetalig onderwijs en omgekeerd. “Maar we kunnen natuurlijk op sommige tijdstippen uitwisselingen organiseren. We zullen die mogelijkheid bekijken van zodra de scholen hun deuren geopend hebben”, zegt schepen van Onderwijs Michel De Herde (DéFI).

Een simulatiebeeld van het architectenbureau. Foto: archives.dds-partners.eu

Geen prioriteit

Volgens De Herde is tweetaligheid bovendien geen prioriteit. “We zitten in een buurt waar het merendeel van de leerlingen thuis een andere taal spreekt dan Nederlands of Frans. Onze prioriteit is dus dat ze leren om Frans te spreken. Tweetalig onderwijs strookt niet met de huidige realiteit in deze buurt.”

Argumenten die Bernard niet kunnen overtuigen. “We zien vooral een gebrek aan politieke moed. In deze buurt hebben we vooral nood aan scholen die vernieuwen en innoveren. Niet alleen vanuit pedagogisch standpunt, maar ook om gelijke kansen te creëren. Zodat ook deze leerlingen later een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Je moet tweetaligheid niet exclusief voorbehouden aan welgestelde leerlingen.”