Droomtransfer vanjewelste voor Dennis Praet? “Juventus heeft akkoord met Sampdoria”

Het gaat Dennis Praet klaarblijkelijk voor de wind in de Italiaanse Serie A. De voormalige Gouden Schoen is een vaste waarde bij Sampdoria, dat dit seizoen nog eens meedoet voor een Europees ticket. Zijn prestaties blijven niet onder de radar want zelfs kampioen Juventus zou interesse hebben. Verregaande interesse, zo blijkt vrijdag.

Sky Italia beweerde donderdag dat de Oude Dame serieuze interesse heeft in twee spelers van Sampdoria. De eerste is Lucas Torreira, de pitbull op het middenveld van de nummer zes in de Serie A. De andere naam die op radar van de Italiaanse kampioen staat, is Praet. De 23-jarige Belg is bezig aan een knap seizoen in Genua en dus hebben de Bianconeri hun interesse laten blijken.

Corriere dello Sport doet vrijdag nog straffer. Volgens de Romeinse krant is Praet naar Juventus een “done deal”, terwijl Inter te laat kwam met zijn interesse. De ex-Gouden Schoen zou volgende zomer de overstap maken naar Turijn voor 25 miljoen euro. Praet zou nu al een contract tekenen bij de Oude Dame maar nog zes maanden uitgeleend worden aan Sampdoria.

De transfersom is gelijkwaardig aan de afkoopclausule van Praet, maar dat bedrag zou verlaagd kunnen worden doordat Juve Praet opnieuw verhuurt en/of als de club een of meerdere jonge spelers richting Genua stuurt. Sampdoria ziet namelijk wel wat in Juve-talenten Rolando Mandragora, Alberto Cerri en Federico Mattiello.

Praet maakte in de zomer van 2016 de overstap van Anderlecht naar Sampdoria voor 10 miljoen euro. Hij zit dit seizoen aan drie assists in 21 optredens voor de club uit Genua.

Barella in actie tegen Juventus. Foto: Photo News

Ander doelwitten

Of de transfer van Praet naar Juventus ook effectief gaat doorgaan, is natuurlijk de grote vraag. Sky Italia meldt namelijk vandaag dat de Oude Dame ook in onderhandeling is met Cagliari voor Nicolo Barella. Dat is een 20-jarige Italiaan die op dezelfde positie speelt als Praet, als is de belofteninternational minder offensief ingesteld als onze landgenoot.

Juventus zou een optie op Barella willen voor een toekomstige transfer door verschillende jonge talenten richting de club van Senna Miangue te sturen. Cagliari zou interesse hebben in onder andere Emil Audero, Alberto Cerri en Fabrizio Caligara. Barella kan echter ook rekenen op belangstelling van Roma, Inter, Valencia, Sevilla én Manchester United.

Verder is Juventus ook geïnteresseerd in Atalanta-middenvelder Bryan Cristante, die ook hetzelfde profiel heeft als Praet. “We zullen wel zien hoe gaat ontwikkelen”, zeggen ze bij de ploeg uit Bergamo vandaag in Tuttosport.