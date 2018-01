‘Werkgevers moeten droom om ideale kandidaat te vinden laten varen’

Wie een sollicitant wil beoordelen mag echt niet verwachten dat elk puntje van het opgestelde profiel kan afgevinkt worden. De vijver om geschikte kandidaten te vinden, is zodanig opgedroogd dat de 'witte raaf' in geen velden te bespeuren valt. "Werkgevers moeten dan ook realistisch zijn in hun verwachtingen", zegt Joël Stockmans van Flexpoint. Wie dat goed begrepen heeft is Marina Doggen, CEO van het snelgroeiende Gutami Solar in Beringen. "Wij selecteren vooral op basis van het gevoel dat we bij een kandidaat hebben", vertelt ze.

