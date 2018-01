72-jarige maffiabaas na 15 jaar op de vlucht gevat dankzij foto op sociale media

Een voormalige baas van de Japanse Yakuza-maffia is woensdag opgepakt in een shopping center in Thailand. De 72-jarige man was al bijna vijftien jaar op de vlucht, maar de ordediensten waren hem op het spoor gekomen nadat een foto van zijn tattoos massaal gedeeld werd op sociale media.

De Japanse ordediensten zochten sinds 2003 naar Shigeharu Shirai voor zijn vermeende betrokkenheid bij een schietpartij in 2003. Nu blijkt echter dat de voormalige maffiabaas kort na de feiten naar Thailand gevlucht was, waar hij met een Thaise vrouw trouwde en jarenlang van zijn pensioen kon genieten.

De 72-jarige man was dan ook stomverbaasd toen hij woensdag plots in de boeien werd geslagen tijdens een winkeluitje in een shopping center in Lopburi.

Foto: EPA-EFE

Wat bleek? Een buurtbewoner had Shirai opgemerkt toen hij op straat verwikkeld was in een spelletje dammen. Omdat het zo’n opmerkelijk zicht was - Shirai is niet alleen volgetatoeëerd, hij miste ook een pink (leden van de Yakuza-maffia snijden vaak vingers af om te boeten voor een misdaad) - maakte de buurtbewoner een foto die hij later op sociale media plaatste. Het beeld werd meer dan 10.000 keer gedeeld en werd ook gespot door een Japanse agent, die zijn Thaise collega’s verwittigde.

“Shirai gaf bij zijn arrestatie meteen toe dat hij in het verleden de leider was geweest van de Kodo-kai, een van de onderorganisaties van de Yakuza-maffia”, aldus een woordvoerder van de Thaise politie.

Shirai wordt nu beschuldigd van de dood van een rivaliserende maffiabaas. Zeven leden van zijn bende werden daarvoor al veroordeeld tot celstraffen van twaalf tot zeventien jaar. “Hij heeft nog niet bekend, maar heeft wel al verklaard dat het slachtoffer een rivaal van hem was die hem vaak het leven zuur maakte.”

Foto: AP

Foto: AP

Foto: REUTERS