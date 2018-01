Opnieuw 18 jaar cel voor zestiger die echtgenoot met badjasriem wurgde

Deurne -

Het Antwerpse hof van beroep heeft Jean L. (68) veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op zijn echtgenoot Emiel Oldijck (65). Hij had het slachtoffer gewurgd met een badjasriem in hun appartement aan de Maria de Heeltstraat in Deurne, omdat hij zijn alcoholmisbruik niet meer aankon. Het openbaar ministerie had 21 jaar cel gevorderd, maar het hof bevestigde de celstraf die hij in eerste aanleg had gekregen.