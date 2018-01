Uitdagende jobs op zee en op land bij MHI Vestas Offshore Wind

Kijk jij uit naar een uitdagende job? Misschien ben je binnenkort wel actief bij Norther, het grootste windpark van België, 23 km verwijderd van de kust. De bouw van Norther start in het voorjaar van 2018, vanaf 2019 zal het windpark operationeel zijn. MHI Vestas Offshore Wind zoekt (technische) talenten die zich kunnen uitleven bij de installatie en het onderhoud van de 44 windturbines. Afwisseling is geboden, eigen initiatief is een must.

MHI Vestas Offshore Wind maakt deel uit van Vestas Wind Systems A/S, een beursgenoteerde Deense fabrikant van windturbines. In België zijn 65 medewerkers aan de slag, zowel op zee als op land. In opdracht van concessiehouders en uitbaters installeerde MHI Vestas Offshore Wind tot vandaag 177 windturbines op drie parken in de Noordzee.

Een offshore job stond bij Jurgen Delrue (33) niet meteen op het prioriteitenlijstje toen hij zijn opleiding elektriciteit afrondde aan de avondschool. Twee werkgevers en tien jaar later kwam Jurgen in contact met een van zijn huidige collega’s bij MHI Vestas Offshore Wind. De boeiende verhalen over werken op zee, de afwisseling in de job en de gunstige werkuren gaven Jurgen de doorslag om te solliciteren. “Het was net op het moment dat het project Northwind opstartte. Vooral mijn ervaring met elektrische installaties speelde een doorslaggevende rol.”

14 dagen werken, 14 dagen vrij

Als offshore technician heeft Jurgen twee hoofdopdrachten: onderhoud en het opsporen/oplossen van storingen in de windturbines. Concreet vaart Jurgen ’s morgens met een boot mee naar het windpark, circa 23 kilometer buiten de kust. Na 11 à 12 uur, inclusief de boottochten, zit zijn werkdag erop. “Ik werk 14 dagen na elkaar, nadien ben ik 14 dagen vrij. Voor mij is dit een belangrijke meerwaarde, naast een goede verloning.”

Maar alleen voor deze uitstekende arbeidsvoorwaarden doet Jurgen het niet, alles draait om zijn passie. “Voor mij primeren het avontuur en de connectie met de zee, de onverwachte wendingen en het improviseren, het onvoorspelbare karakter van de job. Via een 25 meter hoge ladder klimmen wij telkens naar het platform, dus hoogtevrees is uit den boze. Ook de uitstekende teamgeest zorgt ervoor dat ik met veel plezier ga werken, want zeker op zee ben je echt op elkaar aangewezen.”

Doorgroeimogelijkheden

Na zijn aanwerving bij MHI Vestas Offshore Wind volgde Jurgen enkele cursussen in Denemarken, naast een reeks interne opleidingen, onder meer op het vlak van veiligheid. “Die opleidingen geven mij een stevige basis. Ik heb het uitstekend naar mijn zin als offshore technieker en ben nog lang niet uitgekeken op mijn job. Er liggen eventueel nog doorgroeimogelijkheden tot supervisor of een opdracht in het buitenland. Voor jongeren of talenten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging zijn er meer dan genoeg opportuniteiten in deze groeisector”, besluit Jurgen Delrue.

Van de zee naar het land

De carrière van Koen Roels (32) weerspiegelt perfect de uiteenlopende jobmogelijkheden bij MHI Vestas Offshore Wind. Als master elektrotechniek zocht Koen naar werk in de offshore en in 2010 kon hij aan de slag voor het onderhoud van het eerste windparkproject van MHI Vestas Offshore Wind. “Ik zat in een systeem van twee weken werken op het windmolenpark met overnachting op een hotelboot. Nadien was ik twee weken thuis. Die overnachting was noodzakelijk, omdat het windmolenpark zich 60 kilometer buiten de kust bevindt.”

De meerwaarde van operationele ervaring

Met zijn operationele ervaring met windturbines op zee werd Koen nadien een andere uitdaging voorgesteld aan land. “Sinds 2013 ben ik aan de slag als Service Manager, met een uitgebreid takenpakket. Binnenkort start ik met de voorbereidingen en aanwervingen voor het nieuwe Norther Project. We zetten de structuur op rond de service, chartering en uitrusting van een boot, de inrichting van de magazijnen, de materialen enzovoort. We zijn onder meer nog op zoek naar 20 techniekers en 2 supervisors. De toekomstige medewerkers zullen ’s morgens met een catamaran uitvaren naar het windmolenpark en ’s avonds terugkeren.”

