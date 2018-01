Zwangere vrouw bijt verkrachter in zijn geslachtsdeel om het op een lopen te kunnen zetten

Een zwangere vrouw heeft haar verkrachter in zijn penis gebeten, waardoor ze kon ontsnappen aan nog meer leed. Dat laat de Zuid-Afrikaanse politie weten in een opmerkelijk opsporingsbericht. Zij zijn nu immers op zoek naar een man met verwondingen op zijn geslachtsdeel, in de hoop de brutale verkrachter met die informatie te vatten.

Eerst leek het alsof de man aan de moeder en haar vijfjarig kind een lift wou aanbieden in Mpumalanga vlakbij White River in Zuid-Afrika. Toen de vrouw eenmaal in de wagen zat, ging het van kwaad naar erger. De man bedreigde haar met een pistool en dwong haar om naar een afgelegen plek in het bos te rijden. Van zodra de auto stilstond, verkrachtte de man haar onder bedreiging van een mes. Haar vijfjarig zoontje moest toekijken. De Zuid-Afrikaanse vrouw was drie maanden zwanger.

Het slachtoffer probeerde zich op verschillende manieren uit de hachelijke situatie te redden. Eén reactie was het meest doeltreffend: de vrouw beet de verkrachter in zijn geslachtsdeel. Van schrik en pijn rende de man weg. Dat gaf de zwangere vrouw de kans op zich met haar zoontje uit de voeten te maken. Ze stapte meteen naar de politie.

De dader is nog niet gevat en er zijn weinig aanwijzingen die de agenten naar zijn identiteit kunnen leiden. Enkel zijn verwondingen aan zijn penis zijn een duidelijk startpunt. Daarom stuurt het politiecommissariaat een bijzondere oproep in de wereld. “We willen aan alle ziekenhuizen vragen om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, als er een man met een gewonde penis binnenkomt”, aldus de politie.