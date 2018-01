Girl power in de cockpit

Een vrouwenstem die je vanuit de cockpit verwelkomt op je vlucht. Het is gelukkig niet langer een rariteit. Bij Brussels Airlines is de kans één op tien dat een vrouwelijke piloot je op je bestemming brengt. Of deze vrouwen in de wolken zijn over hun job? Jobat stelde de vraag en maakte kennis met twee vrouwen die vooral met beide voeten op de grond staan.

Ze was vijftien toen de vliegmicrobe haar te pakken kreeg. Een jongen uit de buurt had haar uitgenodigd om samen te gaan zweefvliegen. Sindsdien is de liefde voor het vliegen alleen maar toegenomen. Na een tweejarige opleiding in de Flight Academy die ze zelf financierde en na enkele interimjobs kreeg Hilde Goossenaerts de kans om haar droom waar te maken en te starten als piloot bij Brussels Airlines.

“Vandaag ben ik copiloot van het vliegtuigtype Airbus 320. Een toestel dat ingezet wordt op Europese en Noord-Afrikaanse bestemmingen. Dat je als piloot zo’n toestel van de grond kan krijgen, er hoog boven de wolken mee kan vliegen en het veilig en wel opnieuw aan de grond kan zetten, het blijft voor mij een gevoel dat ik niet zou willen missen.”

Piloot als manager

Of ze soms rare reacties krijgt wanneer mensen vernemen dat er een vrouw aan de stuurknuppel van het vliegtuig zit? “Soms sta ik ervan versteld dat mensen nog steeds verbaasd kunnen zijn dat een vrouw voor een job als piloot kiest. We zijn heus geen zeldzaamheid meer. Bij Brussels Airlines zijn vandaag meer dan 10 procent van de piloten vrouwen.”

Vrouwen leggen duidelijk steeds meer de stereotiepe denkbeelden naast zich neer en durven kiezen voor een job die aansluit bij wat ze zelf willen. Zou het kunnen dat bepaalde typisch vrouwelijke eigenschappen in het beroep van piloot goed van pas komen? “Tot op zekere hoogte kan je een piloot vergelijken met een manager. Naast het vliegen zijn er heel wat andere handelingen, zoals het fuelen, cateren, goedkeuren van het laadplan, ... waarover we met het grond- en cabinepersoneel coördineren. Dan gaat het dus over samenwerken met mensen en dan kan je vaardigheden zoals emotionele intelligentie, die men vaak met vrouwen associeert, best gebruiken.”

Onder palmboom?

Hilde benadrukt dat haar droomjob helemaal niet inhoudt dat ze na een vlucht kan gaan rusten onder de palmbomen. “Als je voor een loopbaan als piloot kiest, wil je eerst een realistisch beeld krijgen van de job. Ik kan je verzekeren dat het niet alleen hard studeren maar ook hard werken is. Maar als vliegen echt je ding is, ga er dan voor. Als je er om de juiste redenen voor kiest, blijft het een pracht van een job.

“Hilde is het levende bewijs dat voor je passie kiezen, je kansen op een gelukkige loopbaan aanzienlijk vergroot. Ze straalt zelfbewustzijn en arbeidsvreugde uit. Koestert ze nog andere dromen? “In m’n vrije tijd schilder ik. Meestal zijn het schilderijen van de prachtige landschappen die ik als piloot vanuit het cockpitraam kan gadeslaan. Die passie verder uitbouwen, dat lijkt me wel wat.”

Roeping

Kirsten Perdieus begon in 2002 als copiloot bij Brussels Airlines. Vandaag, 15 jaar later, mag ze het woordje ‘co’ schrappen en haar passagiers begroeten als Captain Perdieus. Een functietitel die ze met trots draagt, al geldt dat evenzeer voor die andere functietitel ‘moeder van twee zonen’.

“Ik zie het nog zo voor me. Ik was vier jaar en was met mijn ouders op weg naar Amerika. Omdat ze wisten dat ik zot was van vliegen, vroegen ze aan het cabinepersoneel of ik een bezoekje mocht brengen aan de piloten in de cockpit. Wat ik daar zag, zal me altijd bijblijven. Eigenlijk wist ik toen al dat ik piloot wilde worden. Voor mij voelt de keuze voor m’n job aan als een soort roeping, als de weg die voor mij uitgestippeld was. Ik moest en zou die volgen. Ik heb dan ook geen moment geaarzeld om het financiële engagement voor mijn pilotenstudies aan te gaan."

