Straatverkoper (72) haalt onverwacht Michelinster binnen: “Ik wil hem het liefst van al teruggeven”

Raan Jay Fai, een onopvallende streetfoodzaak in hartje Bankgok, haalde in december tot ieders verrassing zijn eerste Michelin-ster binnen. Al is chef-kok Supinya Jansuta niet bepaald blij met die onverwachte erkenning: “De klanten komen met andere verwachtingen naar de zaak”.

Toen Michelin in december voor de eerste maal sterren uitdeelde in de Thaise hoofdstad Bangkok, was Raan Jay Fai de enige streetfoodzaak in de lijst. Sindsdien lokt de eettent een massa nieuwsgierige toeristen en foodies. Tot groot ongenoegen van uitbaatster en chef-kok Supinya Jansuta (72). “Ik wou dat ik mijn ster terug kon geven”, foetert ze. Terwijl ze in de pannen staat te roeren, moet ze voortdurend de vragen van nieuwsgierige journalisten beantwoorden.

“Heel wat mensen komen gewoon een kijkje nemen en wat foto’s maken, maar ze bestellen niets”, zegt ze. Maar dan nog: op de drukke momenten kan de wachttijd voor een tafel oplopen tot meer dan twee uur. Jansuta heeft daarom een reservatiesysteem uitgedokterd om aan de hoge vraag tegemoet te komen. En haar dochter Yuwadee heeft zelfs haar job opgezegd om samen met haar zus Varisa voltijds aan de slag te gaan in het restaurant. Ze neemt onder meer de telefoontjes aan van mensen die een tafel willen reserveren. Varisa houdt zich dan weer hoofdzakelijk bezig met het vlotte verloop van de lange wachtrij.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

In de kleine eetzaal, met amper een handvol tafeltjes, zijn drie mensen aan de slag om alle klanten te bedienen. Iets verderop staat Supinya te koken achter een houten plaat. Het is een veiligheidsmaatregel om haar personeel te beschermen van rondspattende olie wanneer ze haar schotels bereidt. Zelf beschermt ze zich met een skibril en een muts.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

Supinya is al van kindsbeen gepassioneerd met koken bezig en nam als jonge vrouw de zaak van haar vader over. Sindsdien staat ze dagelijks van 14 uur tot 1 uur achter het fornuis. Behalve op zondag, haar vrije dag.

De vrouw verwierf bekendheid onder chefs en recensenten omwille van de kwaliteit van haar ingrediënten. Maar net om die reden is ze in tegenstelling tot een doorsnee streetfoodzaak heel wat duurder. Zo betaal je makkelijk tot 25 euro voor een schotel, waaronder de meest bekende de khai jeaw poo (omelet met krab), poo phad phong karee (gewokte krab met curry) en noedelschotels zijn.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

Ondanks haar Michelin-erkenning zal Supinya er niet bepaald rijker worden van al die extra aandacht. Ze verkoopt haar bereidingen nog steeds aan dezelfde prijzen, maar zit wel met hogere kosten. Net om aan de hoge vraag tegemoet te komen. “Ik zou klanten verliezen mocht ik mijn prijzen optrekken”, zegt ze.

Volgens haar dochter Yuwadee hebben de (nieuwe) klanten sinds enkele weken wel hogere verwachtingen, omdat ze op zoek zijn naar de typische Michelin-kwaliteit. “Maar hopelijk komen ze de derde of de vierde keer gewoon voor mijn moeder, en vragen ze hun favoriete gerechten, net zoals onze vast klanten.”

LEES OOK. De straatverkoper met een Michelinster: eten voor 1,3 euro

Foto: AP