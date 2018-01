Trump prijst succesvolle verkoop van F-52’s aan Noorwegen… maar die jets bestaan alleen in ‘Call of Duty’

De Amerikaanse president Donald Trump prees deze week de “groeiende samenwerking” op het vlak van defensie tussen de Verenigde Staten en Noorwegen. Hij verwees daarvoor onder meer naar de verkoop van F-52-jets aan het Scandinavische land. Enig probleem: F-52’s bestaan niet echt.

Beschikt de VS over een geheime jet waarvan Rusland niets mag weten? Was het een list om de inlichtingendiensten te misleiden? Geen van beide, zo blijkt. De F-52 is een fictionele jet die alleen ter beschikking staat van de spelers van de populaire game ‘Call of Duty: Advanced Warfare’.

De Amerikaanse president ontmoette de Noorse premier Erna Solberg woensdag in het Witte Huis. Hij sprak met veel lof over de groeiende banden tussen de VS en Noorwegen op het vlak van defensie. “In november zijn we begonnen met de levering van de eerste F-52’s en F-35’s. Het gaat om een totaal van 52 jets en we hebben er al een aantal - voor op schema - overgebracht”, zo las Trump een persbericht voor.

Alles stond correct in het persbericht, maar de president heeft gewoon een foutje gemaakt bij het voorlezen: hij combineerde het aantal jets (52) met de F van F-35. Lockheed Martin, die de jets voor het Amerikaanse leger produceert, ontkende meteen dat het een F-52 in ontwikkeling had.

Al bestaat de F-52 wel, maar dan alleen in pixelvorm. Het gaat om een van de militaire jets in het oorlogsspel ‘Call of Duty: Advanced Warfare’. Spelers moeten onder meer met een F-52 door een canyon vliegen, terwijl ze een machinegeweer en raketten moeten afvuren.

“Geen commentaar”

Is de president een gamefan? Sarah Huckabee Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, wilde niet op de vraag antwoorden. Ook de ontwikkelaar van de ‘Call of Duty’-franchise - Sledgehammer Games - wilde niet reageren.