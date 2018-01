Uitbraak van bijna vergeten dodelijke ziekte: al meer dan 3.500 gevallen, vooral kinderen getroffen

De ziekte is wereldwijd nagenoeg overal uitgeroeid, maar nu woedt er toch al een aantal weken een nieuwe difterie-epidemie in Bangladesh, meer bepaald in de vluchtelingenkampen van de Rohingya uit Myanmar. Het zijn vooral kinderen tussen 5 en 14 jaar die door de ziekte getroffen worden.

Doordat duizenden Rohingya op elkaar gepakt zitten in vluchtelingenkampen waar weinig of geen gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen zijn, kan de ziekte zich snel verspreiden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden er intussen al meer dan 3.600 gevallen opgetekend. Voor zeker 30 mensen, vooral kinderen, kende de ziekte al een dodelijke afloop. Ook tientallen Bengalen die vlakbij de kampen wonen, raakten intussen besmet.

“Dokters nog nooit met ziekte geconfronteerd”

Foto: REUTERS

“Dit is een zeer uitdagende situatie”, zegt Carla Pla van Artsen Zonder Grenzen. “Omdat de ziekte nauwelijks nog voorkomt, was het voor veel dokters de eerste keer dat ze geconfronteerd werden met difterie. Elke dag komen er ook meer kinderen bij en hen allemaal vaccineren is moeilijk.” Toch werden sinds december al 320.000 kinderen onder de 15 jaar gevaccineerd.

Andere ziektes

De difterie-epidemie komt bovenop de al moeilijke leefomstandigheden in de kampen. Zo zijn heel wat vluchtelingen ondervoed en verspreiden ook andere ziektes, zoals onder andere diarree door vervuild water, zich snel.

“Als je werkt met een grote vluchtelingenpopulatie let je altijd op uitbraken van ziekten”, zegt medisch noodhulpcoördinator Crystal Van Leeuwen aan Artsen zonder Grenzen. “We monitoren op ziektes als tetanus, mazelen, polio. Dat er difterie uitbreekt, hadden we niet verwacht.”

Vaccinatieprogramma’s

Kind wordt gevaccineerd in Jemen. Foto: EPA-EFE

Difterie is een besmettelijke bacteriële infectie die de longen of luchtwegen kan aantasten en kan zelfs tot hartfalen leiden en zenuwstelsel beschadigen. De ziekte verspreid zich via de lucht of via menselijk contact. Kinderen in ons land worden standaard gevaccineerd tegen de bacteriële ziekte. Door ook wereldwijde vaccinatieprogramma’s komt difterie bijna niet meer voor. Maar omdat de Rohingya in Myanmar onderdrukt worden, er niet beschouwd worden als officiële burgers en nauwelijks toegang krijgen tot de gezondheidszorg, zijn veel Rohingya-kinderen niét gevaccineerd.

Jemen

Naast de difterie-uitbraak in de vluchtelingenkampen aan de grens tussen Bangladesh en Myanmar, wordt ook het door oorlog geteisterde Jemen geconfronteerd met de ziekte. De voorbije 2 maanden stierven er minstens 48 mensen aan de infectie.

De Rohingya, een moslimvolk dat vooral in de Rakhine State woont, hebben al tientallen jaren te maken met geweld en onderdrukking in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Foto: AFP

Eind 2016 laaide dat geweld opnieuw ernstig op na een incident aan een grenspost. Sindsdien heeft het leger van Myanmar een offensief ingezet en wordt er opnieuw zwaar geweld gebruikt tegen het volk. Nadat militante Rohingya in de zomer van 2017 als reactie op de vervolgingen een politiepost hadden aangevallen, werd het geweld tegen de moslimminderheid opgevoerd. Honderden dorpen werden intussen platgebrand. Er is ook sprake van systematische verkrachtingen, mishandelingen en executies. Volgens de VN is er sprake van etnische zuiveringen. Al meer dan 650.000 Rohingya zijn op de vlucht voor het geweld. Ze trekken vooral naar buurland Bangladesh, waar ze dus terechtkomen in kampen.

Artsen Zonder Grenzen meldde eind 2017 nog dat er intussen al meer dan 6.700 moslims werden vermoord. De VN bestempelde de situatie in Myanmar en buurland Bangladesh intussen al als de ‘snelst groeiende humanitaire crisis ter wereld’.

