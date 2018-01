Klacht van Groen over ‘dubieuze banden van Antwerps stadsbestuur’ na feestje Land Invest verworpen

In het filmpje van Apache is te zien dat Bart De Wever, Koen Kennis, kabinetschef Philippe Beinaerts en OCMW-voorzitter Fons Duchateau op het feestje arriveerden

De klacht van Groen tegen het stadsbestuur van Antwerpen in verband met ‘onethische contacten’ met een projectontwikkelaar, werd verworpen. Dat besliste het integriteitsbureau van de stad.

Groen diende in november klacht tegen het bestuur in nadat nieuwssite Apache een filmpje online had gezet waarop een groot deel van het schepencollege te zien is terwijl het zou arriveren op een feestje van Land Invest, de projectontwikkelaar die met de stad samenwerkt voor een woonproject op de Slachthuissite. Op de beelden waren onder meer burgemeester Bart De Wever (N-VA) en partijgenoten te zien, net als de CD&V-schepenen. Volgens Groen had het schepencollege ‘dubieuze banden met de vastgoedontwikkelaar’.

“Het is duidelijk dat het college slechts één doel heeft: projectontwikkelaar Land Invest Group op zijn wenken bedienen door het zo veel mogelijk appartementen te laten bouwen. Het belang van de Antwerpenaar wordt hier zonder scrupules aan de kant geschoven en ondergeschikt gemaakt aan commerciële belangen en vriendjespolitiek”, klonk het toen bij Groen. De partij verweet het stadsbestuur ‘schijn van partijdigheid’. Ook oppositiepartij SP.A had kritiek.

Het integriteitsbureau van de stad Antwerpen heeft die klacht intussen verworpen, zo zegt Annemie Breëns van de deontologische commissie van de stad ons. Het bureau had onderzocht of het schepencollege het Vlaams gemeentedecreet had geschonden met het bezoek aan het privé-feestie van Land Invest, en of de gedragscode van het bestuur was geschonden. In die code staat dat leden van het college mogen netwerken, maar dat ze schijn van partijdigheid met de privé moeten proberen te vermijden.

Aanbevelingen

In beide gevallen kon het schepencollege niets verweten worden, zo vond het integriteitsbureau na onderzoek. Wel doet het bureau twee aanbevelingen. “Ten eerste is het nodig om de gedragscode te herzien”, zegt Breëns. “Zeker de omschrijving van de schijn van partijdigheid moet duidelijker. Net als de omschrijving van wat het inhoudt om er alles aan te doen om die schijn te voorkomen. We hebben daarvoor een omvangrijk document opgesteld en overgemaakt aan de melders en aan de collegeleden.”

“Ten tweede moeten we ook extra instrumenten ontwikkelen om de transparantie over contacten met privébedrijven te verhogen. Wij denken aan een publiek toegankelijk register waarin de contacten bijgehouden worden en dat de collegeleden kunnen gebruiken om op bepaalde tijdstippen te evalueren wat die contacten hebben opgebracht.”

Burgemeester Bart De Wever gaat de aanbevelingen ter harte nemen, zegt hij via zijn woordvoerder. Hij hoopt dat “met deze uitspraak alle partijen het belang inzien van sereniteit in het publieke debat en dat respecteren ”