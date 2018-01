Monique G. veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel voor de dood van haar partner Danny W.

Brussel / Dilbeek - Op het proces over de dood van Dilbekenaar Danny W. (53) heeft de Brusselse correctionele rechtbank vrijdag Monique G. (56) veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel. De vrouw stak het slachtoffer in 2015 neer tijdens een zoveelste ruzie. Volgens de burgerlijke partijen ging het om een doodslag, terwijl de verdediging de wettige verdediging had gepleit. Uiteindelijk ging het volgens de rechtbank om opzettelijke slagen zonder het oogmerk te doden maar met de dood tot gevolg.

Danny W. werd op 5 juni 2015 thuis in Dilbeek door zijn partner Monique G. (56) doodgestoken. Die avond was het de ruzie te veel geweest voor de vrouw. Monique raapte haar moed bij elkaar en kondigde Danny aan dat ze hem zou verlaten. Ze graaide enkele spullen bij elkaar en wilde met haar wagen vertrekken. Danny begon te roepen, klappen werden uitgedeeld, waarop Monique naar een mes greep. Het trof Danny in de borst en raakte een slagader. Alle hulp kwam te laat.

Het was een ongeluk, verklaarde Monique. Danny versperde haar de weg en ze hoopte hem met een mes opzij te dwingen. Toen hij haar pols greep, is het mes per ongeluk in zijn lichaam geploft. Maar volgens de advocaten van de familie van het slachtoffer hield de fatale messteek wel degelijk een steekbeweging in. Dat bevestigde ook de wetsdokter.

Tijdens het proces wond Sven Mary, de advocaat van Monique, er geen doekjes om. “De rode draad doorheen de vorige relaties van het slachtoffer is er een van afzondering van zijn partners van hun kennissenkring, het gebruik van extreem geweld, het ontbreken van enig schuldbesef en het meermaals plegen van verkrachtingen met voorwerpen. Kan getuige dat bevestigen?”

Monique G. was volgens haar advocaten de tirannie van haar partner beu. “Ze heeft nooit eerder de politie gebeld omdat ze bang was voor Danny”, zeiden ze. “En ook die dramatische dag in 2015 verkoos ze de vlucht eerder dan haar vriend aan te klagen.”