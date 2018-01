Barcelona-legende fileert de grote rivalen van Real Madrid: “Ze willen gewoon geen voetbal spelen”

Het gaat dit seizoen niet zo geweldig met Real Madrid. Pas vierde in de Primera Division, geen groepswinnaar in de Champions League en een sterrenaanval die stroef draait. En dat terwijl grote rivaal FC Barcelona alles kapot speelt. Barça-legende Xavi Hernandez gooide in een interview met El Pais dan ook nog eens olie op het vuur.

“Barcelona is het finale examen voor een speler”, aldus een van de beste middenvelders ooit die er na dit seizoen de brui aangeeft. “Het is dan ook de lastigste club om voor te voetballen en die het meest van je verlangt. Madrid speelt niet zo mooi als Barcelona. Als een verdediger in Santiago Bernabeu de bal in de tribune schiet, is dat prima. Dat is de cultuur. De fans appreciëren dat.”

“Als je dat in Camp Nou doet, hoor je het gemopper en gejoel. Het is iets negatiefs, al sinds de tijd van Johan Cruijff”, stelt Xavi. “Het Madrid van José Mourinho schoot de bal meteen ver weg om Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo of Karim Benzema te bedienen. Nu doen ze dat ook met Gareth Bale. Ze willen gewoon geen voetbal spelen.”

“Casemiro bijvoorbeeld is heel snel, maar hij heeft problemen met alle andere aspecten waar hij niet aan heeft gewerkt. Hij heeft andere eigenschappen dan. Hij is meer defensief ingesteld, tackelt meer, dekt meer ruimte af, maar hij domineert niet als het gaat om de juiste timing”, aldus Xavi, die ook geen te hoge pet opheeft van Isco en Marco Asensio.

“Ik wil geen namen noemen, maar in La Liga hebben sommige spelers indruk gemaakt, maar zijn ook zo weer van de radar verdwenen. Ze doen trucjes, maar waarvoor? Lionel Messi doet geen trucjes, nooit. Messi gaat voor de kill. Messi is goed voetbal. En zelfs zo goed soms, dat het tegelijkertijd erg mooi is om naar te kijken”, aldus Xavi.