Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’ met spoed opgenomen in ziekenhuis: “Zeer ernstige situatie”

Samantha De Jong (28), bij ons vooral bekend als Barbie uit de realityreeks ‘Oh Oh Cherso’, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Het zou om een ‘zeer ernstige situatie’ gaan.

Volgens de politie werd Samantha met verwondingen per ambulance afgevoerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Haar huis in Scheveningen is verzegeld. Volgens de politie, die vrijdagochtend rond 8.30 uur een melding binnenkreeg, is er geen sprake van een misdrijf. “Er zal geen verder onderzoek plaatsvinden”, klinkt het nog. Er is ook niemand gearresteerd.

De moeder van twee kinderen, Angelo en Milano, werd in 2010 bij ons bekend van haar deelname aan ‘Oh Oh Cherso’, het Nederlandse realityprogramma waarin een groepje Haagse jongeren een maand lang naar het Griekse Chersonissos gestuurd werd. Sindsdien kende de jonge vrouw een bewogen carrière. Ze huwde in 2012 met Michael van der Plas, waarmee ze twee kinderen heeft. Maar die relatie is intussen op de klippen gelopen.

“Leven laten ontsporen”

De afgelopen jaren verscheen ze in tal van tv-programma’s, maar heeft daar niet altijd de beste herinneringen aan. Zo vertelde ze onlangs aan Algemeen Dagblad dat de televisiezender RTL en productiemaatschappij Warner Bros haar “leven hebben laten ontsporen”: “Er was maar één ding belangrijk: de kijkcijfers. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld.”

Afgelopen zomer kwam de blondine nog in het nieuws omdat ze in onderhandeling was met pornokoningin Kim Holland (48). Die zou van plan zijn om meer dan 100.000 euro neer te tellen om De Jong in één van haar pornofilms te kunnen laten meespelen.