Club-voorzitter Bart Verhaeghe is er niet gerust in: “Dit is een kunstmatige competitie”

Club-voorzitter Bart Verhaeghe is geen fan van de huidige play-offs in België. Dat maakte hij nog maar eens duidelijk na de winterstage: want ondanks de riante voorsprong van zijn club in de Jupiler Pro League, is hij er nog niet gerust in. “Het is een kunstmatige competitie”, verklaart hij.

Na een geslaagde winterstage in het Spaanse Sotogrande kijkt Club Brugge weer vooruit. Volgende week dinsdag wacht met de uitgestelde kwartfinale in de Croky Cup tegen Charleroi meteen een belangrijke opdracht, op zondag wordt nadien ook de competitie hervat met de (geladen) trip naar Antwerp.



Met nog negen speeldagen af te werken in de reguliere competitie, staat blauw-zwart er goed voor: elf punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi en al een kloof van dertien punten op aartsrivaal Anderlecht, waar ze zelfs niet meer over de titel willen spreken. Toch is Club-voorzitter Bart Verhaeghe er nog niet gerust in.



“Dit voelt niet sportief aan”



“Het is immers een kunstmatige competitie”, vertelde Verhaeghe aan Stadion. “We hebben nu al 21 wedstrijden gespeeld maar de belangrijkste punten moeten nu nog worden uitgedeeld na halvering van de punten. Dat is artificieel en voelt niet als sportief aan. De spelers beseffen dat heel goed - je moet het hen wel goed uitleggen maar de ervaren spelers beseffen dat heel goed. Je hebt eigenlijk nog niets gewonnen, alles is nog te verdienen.”



“Ik zal nooit vergeten hoe Standard de competitie (2014-2015, red.) afsloot met tien punten voorsprong, en na halvering dus nog vijf punten had bij de start van de play-offs. Ze wonnen daarin ook hun eerste wedstrijd, waardoor ze acht punten voor stonden en iedereen zei dat Standard kampioen zou worden. Maar op het einde van de rit was Anderlecht wel kampioen...”

“Het laatste wat we dan ook gaan doen, is beginnen zweven”, bezweert Verhaeghe. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we beseffen dat deze groep nog veel beter kan. De spelers zullen ook beter moéten zijn, want we hebben dus nog niets gewonnen. Coach Ivan Leko voelde op de stage ook dat er nog winstmarge in zit.”