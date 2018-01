VN-mensenrechtenbureau na uithaal van Trump: “Zijn uitspraken zijn racistisch”

Het mensenrechtenafdeling van de Verenigde Naties (VN) is niet te spreken over de uithaal van Amerikaans president Donald Trump naar vluchtelingen uit ‘klotelanden’ als Haïti en El Salvador.

President Trump zou zich donderdag tijdens een vergadering afgevraagd hebben waarom de Verenigde Staten vluchtelingen uit bepaalde landen zou willen. Daarbij zou hij Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen ‘klotelanden’ genoemd hebben.

“Ik heb hier geen ander woord voor dan “racistisch””, verklaarde Rupert Colville, woordvoerder van het VN-mensenrechtenbureau in een reactie. “Je kan hele landen en continenten niet als ‘kloteplaatsen’ afdoen, en hun hele bevolking, die niet blank is, daardoor als niet welkom bestempelen.”

“Deze uitspraken laten de slechtst mogelijke kant van de mensheid zien en gaan over het goedkeuren en aanmoedigen van racisme en xenofobie. Het zal vermoedelijk het leven van heel wat mensen vernietigen.”

Ook de Democraten vinden dat Trump met deze uitspraken bewijst dat hij een racist is. Velen drukten hun ongenoegen uit via Twitter, en vroegen hun Republikeinse collega’s de uitspraken te verwerpen. Volgens Trump zelf wordt zijn uitspraak buiten proportie opgeblazen door de media. Via Twitter ontkende hij het aangehaalde taalgebruik, er niettemin aan toevoegend dat het “hard” was, net als het verzoek dat aan hem gericht was.

Internationale reacties

De regering van Botswana riep de Amerikaanse ambassadeur op het matje. Ze wil van de Amerikaanse regering weten of ze Botswana voor een “kloteland” houdt, klinkt het in een mededeling van Buitenlandse Zaken. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC schreef op Twitter dat het “beledigend” is dergelijke denigrerende opmerkingen te maken.

De minister van Buitenlandse Zaken van El Salvador, Hugo Martínez, riep de Amerikaanse regering op een standpunt in te nemen over de uitspraak van Trump.

Nieuw dieptepunt

De voormalige Haïtiaanse president Laurent Lamothe reageerde kort na de uitspraken verontwaardigd. “De wereld is vandaag getuige van een nieuw dieptepunt. Totaal onaanvaardbaar. Het toont alleen maar een nooit gezien gebrek aan respect en onwetendheid in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten”, schrijft de man op Twitter.

SHAME ON TRUMP! The world is witnessing a new low today with this #ShitholeNations remark! totally unacceptable! uncalled for moreover it shows a lack a respect and IGNORANCE never seen before in the recent history of the US by any President! Enough is enough!! — Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) January 12, 2018

Veel harder was de voormalige Mexicaanse president Vincente Fox Quesada. Volgens hem is Trump’s mond “de smerigste kloteplaats ter wereld”. Hij vraagt zich af “met welke autoriteit hij mag verkondigen wie wel en niet welkom is in de Verenigde Staten.”

.@realDonaldTrump, your mouth is the foulest shithole in the world. With what authority do you proclaim who’s welcome in America and who’s not. America’s greatness is built on diversity, or have you forgotten your immigrant background, Donald? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 11, 2018

Make America White Again

Cedric Richmond, de voorzitter van de organisatie van de Afro-Amerikaanse Congresleden, reageerde op Twitter op Trumps uitspraak. Die is “bijkomend bewijs dat zijn Make America Great-agenda eigenlijk een Make America White Again (”Maak Amerika weer wit”)-agenda is”, luidde het.

Via woordvoerder Ebba Kalondo zei de Afrikaanse Unie dat de uitspraak “een slag in het gezicht is van alle goed gedrag en handelswijze”. Kalondo herinnerde er aan dat vele Afrikanen “als slaaf in de VS zijn aangekomen”.

De Keniaanse Activist en politicus Boniface Mwangi tweette tot slot dat “het alle logica tart dat Amerika een narcist, racist en een blanke extremist verkozen heeft. Afrika stuurt liefde en licht naar Amerika.”

President @realDonaldTrump has called Africa a shithole. How America elected a narcissist, racist, white supremacist to be their president defies logic. Africa sends love and light to America. #ShitholeTrump pic.twitter.com/AuZDUy1pwf — Boniface Mwangi (@bonifacemwangi) January 12, 2018

Beschamend

Ook het VN-Bureau voor Mensenrechten toonde zich verontrust. “Als dit waar is dan zijn dit schokkende en beschamend uitingen van de Amerikaanse president”, zei Rupert Colville, zegsman van de Hoge VN-Commissaris voor Mensenrechten, in Genève. “Je kan gewoon niet een reeks landen en continenten als ‘shithole’ bestempelen, omdat hun inwoners geen blanken en daarom niet welkom zijn”.

Uit de rangen van Trumps eigen Republikeinse partij kwam eveneens kritiek. De conservatieve Congresafgevaardigde Mia Love, dochter van een Haïtiaanse immigrant, noemde het citaat donderdag in een tweet “een oproep tot verdeeldheid” en een klap voor de waarden van het land. Ze spoorde Trump aan zich om bij de Amerikaanse bevolking en de betrokken landen te verontschuldigen.

Onverbloemd racisme

De Republikeinse senator Orrin Hatch uit Utah eiste een gedetailleerde uitleg van de president. Op Twitter schreef hij dat immigranten -eender uit welk land- de VS “bijzonder” hebben gemaakt. De Democratische senator Richard Blumenthal omschreef de woorden van Trump op Twitter als “onverbloemd racisme” en een “schaamteloos verraad van de Amerikaanse waarden”.