Bouwbedrijf DCA neemt Beerschot Wilrijk over: “We raken niet aan continuïteit van het bestuur”

Bouwbedrijf DCA gaat de komende vijf jaren miljoenen investeren in voetbalclub Beerschot Wilrijk en wordt hoofdaandeelhouder bij de Antwerpse club. Dat werd vrijdagnamiddag officieel aangekondigd op een persconferentie. In juli had het Kempens bedrijf al een driejarige overeenkomst getekend als hoofdsponsor van de club uit de Proximus League. Nu wordt die participatie nog groter.

Beerschot Wilrijk was al een tijdje op zoek naar een externe investeerder. Dat wordt nu dus het Kempense bouwbedrijf DCA, dat zijn plannen vrijdagnamiddag op een persconferentie uit de doeken deed. DCA is een bouw- en wegenbedrijf voor de openbare en private sector en zal de volledige club in handen nemen. De jeugdwerking van Beerschot zal samen met het opfrissen van de infrastructuur van de oefenvelden de hoofdmoot van de investering vormen en er wordt beloofd dat er “niet aan de continuïteit van de club en zijn bestuur wordt geraakt”. Ook in de eerste ploeg zal geïnvesteerd worden.

In eerste instantie gaat het om een volledige overname van de club. Mogelijke investeerders kunnen zich nog steeds engageren, zolang DCA minimum 50% van de aandelen behoudt.

Beerschot Wilrijk staat eerste in de Proximus League en is na het behalen van de eerste periodetitel al zeker van een plaats in de finale waarin beslist wordt wie promoveert naar de Jupiler Pro league.

Voorzitter: “DCA erkent het historische belang”

Voorzitter Eric Roef. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Voorzitter Eric Roef is opgetogen met de investeringen van het bedrijf. “Met de komst van DCA zetten we onze ambitie duidelijk kracht bij om te promoveren naar de Jupiler Pro League. De komende vijf jaar voorziet DCA investeringen om de infrastructuur en de jeugdwerking aan te pakken. Ze erkennen het historische belang van de club en zijn medewerkers. Met onmiddellijke ingang wordt er geïnvesteerd in de bouw van een nieuw jeugdcentrum. We willen hen daarom bedanken voor deze belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Beerschot Wilrijk.”

Bestuurslid Walter Damen treedt zijn voorzitter bij in zijn betoog. “We zijn heel blij dat een gezonde firma als DCA het hoofdsponsorschap heeft overgenomen en heeft besloten om deze club de komende vijf jaar verder uit te bouwen. Ze staan klaar om met ons het elan verder te zetten. Dit beantwoordt aan ons profiel van geen dwaze zaken te doen. Ze zullen mee waken over de toekomst van de club en niet eender wat doen. Ze willen de club klaarmaken voor de Jupiler Pro League. Het is een prioriteit van DCA om onze jeugdwerking en oefencomplex op te waarderen en in de toekomst uit te kijken naar een nieuw complex.

Luc Neefs, bestuurder bij DCA. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Onze 650 jeugdspelers hebben nu te kampen met capaciteitsproblemen en dat willen we samen oplossen. De eigenheid van de club en de mogelijkheid tot verdere investeerders zullen behouden blijven. Met een nieuwe overnemer gaat het eenvoudiger worden om in de Jupiler Pro League te geraken. Laten we dus met iedereen bouwen naar onze toekomst die verzekerd blijkt te zijn.”

Luc Neefs, bestuurder bij DCA, schenkt meer duidelijkheid over de bedoelingen van het bouwbedrijf. “Sinds wij deze zomer hoofdsponsor zijn geworden, hebben wij de club vanbinnen en vanbuiten leren kennen. We hebben appreciatie voor de ambities die Beerschot Wilrijk heeft en die aansluiten bij onze groei. Het was dus een logische stap naar een overname van de club waar een meer actieve rol gespeeld kan worden. We zullen een businessplan opstellen voor de komende jaren. Veel zal afhangen van een eventuele promotie naar de Jupiler Pro League.”