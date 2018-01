Acteur James Franco beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag: “Hij duwde mijn gezicht naar zijn penis”

Amerikaans acteur James Franco wordt beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De aantijgingen komen er nadat Franco afgelopen weekend een Golden Globe won als Beste acteur in een komedie, voor de film The Disaster Artist .

Tijdens de uitreiking van de Golden Globes droeg James Franco een speld van Time’s Up, een organisatie die streeft naar gelijke rechten en lonen voor vrouwen in Hollywood en een einde wil maken aan grensoverschrijdend gedrag. Toen een aantal actrices dat zagen, spraken ze hun ongenoegen uit op Twitter. Zo getuigde Violet Paley over ongepast gedrag. Franco zou haar gezicht naar zijn ontblote penis hebben geduwd, zegt Paley. Daarnaast hij James Franco ook de 17-jarige vriendin van Paley hebben uitgenodigd op zijn hotelkamer.

Ook actrices Ally Sheedy en Sarah Tither-Kaplan hebben Franco intussen beschuldigd. Die laatste heeft het over een incident uit 2015. Tijdens de opnames van de film The Long Home moest Tither-Kaplan een naaktscène doen. Haar schaamstreek was daarbij bedekt met een plastic lapje dat voor dergelijke scènes werd ontworpen. James Franco zou bij Tither-Kaplan dat lapje hebben weggenomen tijdens een scène waarin de twee orale seks hadden.

Andere vrouwen getuigen ook over de acteerschool die door Franco werd opgericht, Studio 4. Actrices die weigerden zich uit te kleden voor Franco, zouden van de school gestuurd worden. Daarnaast zijn er ook actrices die zeggen dat ze enkel mochten meedoen in filmprojecten van Franco als ze bereid waren naaktscènes te doen en seksuele handelingen uit te voeren.

“Absoluut niet accuraat”

De Amerikaanse acteur ontkent alle aantijgingen. In de laatavondshow van Stephen Colbert waar Franco deze week te gast was, ontkent die de beschuldigingen. “De dingen zoals ik ze gehoord heb, zijn absoluut niet accuraat. Maar tegelijkertijd vind ik het fantastisch dat mensen meer en meer van zich laten horen. Ik wil dan ook gerust met de betrokkenen contact zoeken om te zien of ik de zaken verkeerd heb aangepakt.”

James Franco is onder meer bekend van rollen in de films Milk, 127 Hours, Spider-Man en The Interview.

Foto: REUTERS