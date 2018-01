Hoe staat het met de bejubelde gouden lichting van 1996? “Dit is geen verloren generatie. Nog niet”

“Als ik in een depressie zit, dan zet ik een dvd op van de U16 en ben ik er weer bovenop.”, zo orakelde Johan Boskamp zes jaar geleden. De gouden generatie van 1996 speelde leeftijdsgenoten uit Spanje van de mat en blikte ploegen in met vooroorlogse cijfers. De toekomst van het Belgische voetbal, zo leek het. Maar waar staan ze in 2018? Fan van het eerste uur Johan Boskamp, Bob Browaeys, hun gewezen coach bij de U16 en U17, en beloftentrainer Johan Walem vellen hun oordeel. “Als Musonda efficiënt zou zijn, was hij nu al Rode Duivel.”