Vincent Kompany sukkelt nog steeds met blessure en haalt topper tegen Liverpool niet

Manchester City kan zondag in de topper van de 23e speeldag van de Premier League niet rekenen op Vincent Kompany. De 31-jarige verdediger sukkelt nog steeds met een kuitblessure.

Kompany moest eind december al na elf minuten het terrein verlaten bij de verplaatsing van Manchester City naar Newcastle United (0-1). Er werd opnieuw gevreesd voor een zware blessure, maar onderzoek wees nadien uit dat die angst ongegrond was. Toch is de Rode Duivel meer dan twee weken later nog altijd niet volledig hersteld.

“Ik denk dat we tegen Liverpool nog niet op Vincent kunnen rekenen”, verklaarde City-coach Pep Guardiola vrijdag op een persconferentie. “De wedstrijd op Anfield vormt een echte test voor ons. Liverpool is een sterk team en we treffen de ploeg op zijn beste moment. Maar wie titels wil pakken moet zulke partijen winnen.”

City (62 punten) voert de stand in de Premier League na 22 speeldagen ruim aan. Eerste achtervolgers Manchester United (47) en Chelsea (46) moeten al heel wat terrein prijsgeven. Liverpool is vierde met 44 punten.