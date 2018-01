E403 in Torhout richting Kortrijk volledig versperd nadat vrachtwagen op signalisatiewagen inrijdt

Torhout - Door een zwaar verkeersongeval op de E403 in Torhout vrijdagmiddag de snelweg richting Kortrijk vrijdagnamiddag een tijdlang volledig versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Een vrachtwagen reed in op een signalisatiewagen en is daardoor gekanteld.

Het ongeval gebeurde rond 14.20 uur op de E403 richting Kortrijk. Even voorbij de afrit Torhout werden wegenwerken uitgevoerd, maar een vrachtwagenbestuurder had die werken niet opgemerkt. De vrachtwagen botste op een signalisatiewagen en ging door de vangrail. Door de klap is de vrachtwagen ook gekanteld, waardoor beide rijstroken versperd zijn. Ook zijn lading aarde kwam op de snelweg terecht en moest opgeruimd worden. De chauffeur van de vrachtwagen raakte lichtgewond.

In de tegenovergestelde richting gebeurde ook een ongeval. Daarbij raakten twee wagens beschadigd. Foto: aft

De E403 richting Kortrijk was ter hoogte van Torhout volledig afgesloten. Op de plaats van het ongeval stond al snel een file van een tweetal kilometer. Alle verkeer moest de snelweg verlaten in Torhout en wordt van daaruit omgeleid naar de oprit in Lichtervelde. Verkeer over langere afstand krijgt de raad om vanuit Gent de E17 te nemen richting Kortrijk. Sinds 15.45 uur mag het verkeer in de richting van Kortrijk opnieuw op één rijstrook.