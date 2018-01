VIDEO. Louis Tobback gaat de strijd aan met Vincent Van Quickenborne: “Een tweede keer klop krijgen van Kortrijk, geen denken aan”

Leuven / Kortrijk - Duizenden vrijwilligers gaan dit weekend de straat op om balpennen te verkopen ten voordele van Vredeseilanden (Rikolto), de vzw die wereldwijd boerenfamilies ondersteunt. Burgemeesters Louis Tobback (SP.A) is er niet gerust in, want Kortrijk zit hem op de hielen als het aankomt op gulste stad. “Leuven werd al eens gevloerd door Kortrijk in de Guldensporenslag. Niet nog eens.”

Vorig jaar zamelde Vredeseilanden (Rikolto) iets minder dan 500.000 euro in. Zoals gewoonlijk sloeg Leuven er toen in het meeste geld op te halen, goed 50.000 euro, maar Kortrijk kwam toen wel bijzonder dicht in de buurt. De kans bestaat dat de West-Vlaamse stad deze keer Leuven de loef afsteekt.

Maar niet als het aan burgemeester Louis Tobback (SP.A) ligt. In een videoboodschap spoort hij de Leuvenaars aan geld te doneren. “In het verleden zijn we altijd de stad geweest met de grootste opbrengst”, klinkt het. “Maar er komen mij berichten ter ore dat ze in Kortrijk proberen om ons die titel van warmste stad af te nemen. Aangezien Leuven al gevloerd werd door Kortrijk tijdens de Guldensporenslag van 1302 waarin de Hertog van Brabant - en dus ook de Leuvenaars - in het verliezende Franse leger meevocht. We hebben al eens klop gekregen van die van Kortrijk. Dat gaan we nu toch geen tweede keer laten gebeuren?”

In een reactie laat Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne weten dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat Kortrijk deze keer de gulste stad wordt. “Louis verwijst naar 1302. Laat mij gewoon verwijzen naar de voetbal: OHL of KV Kortrijk: wie doet het het beste?”, stoeft de burgemeester over de Kortrijkse voetbalploeg.

Andere stad?

Welke stad uiteindelijk het meeste geld inzamelt, zal op zondag duidelijk worden, de laatste dag waarop de vrijwilligers op straat gaan ten voordele van de Leuvense vzw. Wie weet is er wel een andere stad die het ditmaal nóg beter doet, suggereert Rikolto die de originele campagne bedacht heeft. “Terwijl Leuven en Kortrijk strijden, gaat er misschien een derde hond met het been lopen?”

In het kantoor van Rikolto op de Leuvense vzw is er ondertussen een pop-upbar met drank en soep om de vrijwilligers in de watten te leggen. Gisteren gaf Tom Van de Goor van The Love Compartment er een huisconcert. Ook in Kortrijk is er zo'n tijdelijke bar.