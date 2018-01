Mannentruitjes van Red Flames maken kans op vrouwonvriendelijke award

Elke jaar reikt de Vrouwenraad de Auwch-award uit, voor de meest vrouwonvriendelijke campagne of uitspraak. Zopas zijn de genomineerden bekendgemaakt. Onder hen de Voetbalbond, die vrouwen in mannenkleren liet opdraven tijdens het afgelopen EK.

Met de AUWCH Award (een cactus) wil de Vrouwenraad een prik geven aan personen, organisaties of bedrijven die het afgelopen haar hebben uitgepakt met een vrouwonvriendelijke uitspraak, boodschap, maatregel of campagne.

In het verleden wonnen al de Koninklijke Belgische Zwembond, de Regering Michel en de kluspoezen van de Gamma de award.

De genomineerden voor dit jaar zijn.

1/Verhuurmaatschappij DVRental

De vrouwenraad licht toe waarom het DVRental nomineert:

“De vrachtwagens van DVRental reden afgelopen zomer rond met expliciete beelden van twee vrouwen in beha en string die vroegen of men hen wilde huren. Dubbelzinnige boodschap: wie of wat huren? De meisjes of een trailer? Het beeld en het voorwerp van de reclame hebben totaal niets met elkaar te maken. Het vrouwenlichaam wordt weeral eens gebruikt om dingen aan te prijzen, anders gezegd geobjectiveerd. Dat maakt deze advertentie seksistisch. Op de website van het verhuurbedrijf prijken beelden van dezelfde soort.

Na een klacht heeft de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) het bedrijf verzocht om de reclame te wijzigen en dus niet meer te verspreiden. Daar werd door DVRental geen gevolg aan gegeven. De JEP heeft dan het dossier overgemaakt aan de Raad voor de Reclame. Zij volgden de veroordeling van de JEP en weigerden audiovisuele verspreiding via kranten, tijdschriften, radio en TV, ook online. Enig minpunt: een rijdend voorwerp is een alternatieve boodschappendrager. De wetgever moet deze lacune dringend aanpakken.”

2/Koninklijke Belgische Voetbalbond

Foto: Photo News

De Vrouwenraad licht de nominatie toe: “De Red Flames, onze nationale vrouwenvoetbalploeg, klagen de loondiscriminatie door de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan. Zij krijgen immers maar een fractie uitbetaald van hetgeen hun mannelijke collega’s in het nationaal elftal opstrijken. Toch trainen ze niet minder of leveren ze niet minder inspanningen op het veld. Ze spelen misschien (nog) niet voor een groot publiek zoals we dat bij de mannen gewoon zijn, maar als men het vrouwenvoetbal wil promoten, moet men het ook waarderen. Dat kan op meerdere manieren, onder meer via een billijke verloning, maar ook via een uitrusting op maat van de speelsters. De dames van het nationale volleybalteam spelen niet in broeken en truitjes die recht uit de mannenkleedkamer komen. De tennisdames die voor België in de Fed Cup spelen, doen dat ook niet in dezelfde kledij als de mannen in de Davis Cup. De Red Flames daarentegen moesten tijdens het afgelopen EK in mannentruitjes het veld op!”

3/Goodiebag van Kinepolis

De Vrouwenraad motiveert de nominatie: “Tijdens een ‘Ladies at the Movies’-zomeravond (ter gelegenheid van de première van de film Wonder Woman over een feministische superheldin) in tien bioscoopzalen van Kinepolis kregen alle bezoeksters een goodiebag aangeboden.”

“ Een leuke attentie, ware het niet dat de verbazing groot was bij inspectie van de aangeboden spulletjes. Poetsproducten en reclame voor dieetpillen godbetert! We vragen ons af wat er in een goodiebag voor mannen zou steken. Een artisanaal biertje en een set schroevendraaiers misschien? Dit bewijst dat het management van de cinemagigant een hopeloos verouderde visie hanteert en nog altijd denkt in stereotiepe en vrouwonvriendelijke beelden en rolpatronen, waarbij vrouwen enkel en alleen met het huishouden en hun uiterlijk bezig zijn en mannen met drank en klusjes.”

Stemmen kan nog tot 17 januari op auchaward.be