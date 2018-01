Het voetpad stoomt: lek in ondergronds warmtenet in Gent

Gent - Door een lek in een ondergronds verwarmingssysteem in Gent zijn de hulpdiensten vrijdagmiddag opgeroepen naar de omgeving van het Lippensplein.

Vreemd gezicht in de Kuiperskaai in Gent vrijdagmiddag: stoom die opstijgt uit het voetpad. De brandweer van Gent werd opgeroepen omdat er vermoeden was van een brand, maar het blijkt om een lek in een ondergronds verwarmingssysteem te gaan.

Dat is vernomen bij de Gentse politie. De oorzaak van het lek is nog niet bekend. Eandis is onderweg om de buizen te kunnen inspecteren. De brandweer benadrukt dat het enkel om stoom gaat. "Er is geen gevaar", klinkt het.

Er loopt een uitgebreid buizennet onder de stad, vanuit een stoomcentrale aan de Ham, waarmee heel wat stadsgebouwen en andere gebouwen verwarmd worden. Een lek in de aansluiting naar de Zuid zorgt ervoor dat de stoom uit de buizen opstijgt.

