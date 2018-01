Honderdduizenden kinderen zien plots pornografische advertenties opduiken in game-apps

Honderdduizenden kinderen zagen de voorbije maanden plots ongewenste pornografisch getinte advertenties opduiken in game-apps die ze gedownload hadden via de Google Play-store. Dat meldt het computerbeveilingsbedrijf Check Point. In totaal zouden zo’n 60 apps besmet zijn geweest met de malware, door het beveiligingsbedrijf AdultSwine noemt.