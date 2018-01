Man wordt land uitgezet vlak voor de geboorte van eerste kind. “Wat mag administratieve koppigheid kosten?”

Advocate Sylvie Micholt kaart en schrijnende zaak aan, waarin een Afghaanse man ons land wordt uitgezet en zo de geboorte van zijn eerste kindje moet missen. De man werd door de Belgische regering niet erkend als vluchteling, maar is hier inmiddels getrouwd. Hij moet terug naar zijn geboorteland om een procedure voor gezinshereniging op te starten. “Dit is spilzuchtig beleid”, zegt de raadsvrouw tegen Knack.

Milad F. (geboren in 1999) verliet Afghanistan in 2014 en kwam een jaar later aan in ons land. Hij diende drie keer een verzoek in om als vluchteling erkend te worden, maar die verzoeken werden afgewezen. Volgens de Belgische Staat kon de man niet voldoende aantonen dat Afghanistan onveilig voor hem is.

Intussen leerde Milad Nadra A. (geboren in 1995) kennen. Zij kwam eveneens uit Afghanistan naar ons land en werd in 2012 erkend als vluchteling. Nadra spreekt Nederlands en heeft werk. De geliefden trouwden inmiddels met elkaar en verwachten in februari hun eerste kindje.

Op vliegtuig gezet

Milad zal niet bij de geboorte aanwezig zijn. Hij werd gearresteerd terwijl hij en Nadra bezig waren hun huwelijk door de Belgische overheid te laten erkennen. Milad zit sinds 26 oktober in een gesloten instelling in Vottem. Hij wordt 15 januari op een vliegtuig naar Afghanistan gezet.

De papa in spé moet zijn in geboorteland een procedure van gezinshereniging opstarten. Een Belgische notaris zou wel al hebben vastgesteld dat Milad de vader is van het ongeboren kind.

Kilheid en spilzucht

Sylvie Micholt, die optreedt als de advocate van het stel, ziet de gang van zaken met lede ogen aan. “Wat mij tegen de borst stuit is niet alleen de kilheid, maar ook de spilzucht. Na maanden van procedures en onderhandelen met de Dienst Vreemdelingenzaken heeft deze zelf voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen duidelijk gemaakt dat ze niet twijfelen aan de relatie van het koppel, maar dat de man eerst terug naar Afghanistan moet om van daaruit de gezinshereniging opstarten”, zegt ze tegen Knack.

Hoewel de zaak de letter van de wet volgt, slurpt de kwestie behoorlijk wat belastinggeld op, voegt de raadsvrouw eraan toen. “De jongeman zit al sinds oktober opgesloten. Dit kost de Belgische Staat handenvol geld. Daarnaast wordt hem elke kans ontnomen om bij zijn zwangere vrouw te zijn. Hoeveel menselijke en economische schade valt te verantwoorden om een punt te maken? Wat mag de prijs zijn voor zulke extreme bureaucratische koppigheid?”

Menselijkheid

Micholt hoopt, samen met haar cliënten, dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken “de nodige menselijkheid aan de dag legt in dit dossier, zodat we samen tot een redelijke oplossing kunnen komen voor deze jonge familie”.

Francken heeft het dossier inmiddels opgevraagd.