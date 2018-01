Agentschap Integratie en Inburgering staakt om bezuinigingen. Groen: “N-VA draagt verpletterende verantwoordelijkheid”

De werknemers van het Agentschap Integratie en Inburgering leggen maandag het werk neer uit onvrede met de lopende herstructurering. Dat melden de bediendebonden BBTK en LBC vrijdag. Volgens Groen heeft de N-VA “een verpletterende verantwoordelijkheid in de teloorgang” waarin het Agentschap Integratie en Inburgering beland is.

“Ondanks een organisatie nog volop in fusie en een nog steeds aanhoudende vluchtelingenstroom na de asielcrisis van 2016, beslist het Agentschap Integratie en Inburgering toch om 170 medewerkers te ontslaan middels een procedure van collectief ontslag”, zeggen de bonden. De directie gaf volgens hen aan dat er maar middelen zijn voor 537 voltijdse equivalenten.

De bezuiniging wordt catastrofaal, volgens de vakbonden. Ondanks de verminderde asielcrisis, is hun werk nog niet af, klinkt het. “Het gaat hier niet alleen om anderstaligen en inburgeraars, maar ook om lokale besturen, organisaties en bedrijven die ondersteuning vragen om drempels te verkleinen en kansen te creëren voor mensen met een migratieachtergrond in een context waar superdiversiteit de uitdaging voor de toekomst is.”

De afslanking moet ervoor zorgen dat het agentschap financieel opnieuw gezond wordt nu er geen extra middelen komen. Toch stellen de vakbonden dat zelfs de ontslagen geen soelaas zullen bieden. “De laatste prognoses tonen nog steeds een tekort van 1.900.000 euro aan het eind van 2018.”

Staking

De stakingsaanzegging van onbepaalde duur zal vrijdagavond ingediend worden. Maandag wordt er een eerste keer gestaakt. De vakbonden laten ook al weten dat er nog acties aan het kabinet van minister Liesbeth Homans zullen volgen.

“We hebben nog altijd geen stakingsaanzegging ontvangen via de directie”, vertelt Ellen Coopman, woordvoerster van het Agentschap Integratie en Inburgering. “Er was sowieso maandag sociaal overleg gepland en zullen dan met hen voort praten.” Het agentschap zal proberen zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden, maar hoe dat gaat verlopen is onderdeel van het sociaal plan en dat moet eerst nog aan het personeel voorgelegd worden.

Directie buiten schot

Vlaams parlementslid An Moerenhout van Groen. Foto: Photo News

Dat de directie buiten schot blijft is voor de vakbonden een doorn in het oog. “Er is zelfs geen sprake van een symbolische inlevering”, verklaren de bonden. Tegelijkertijd heerst er nog onduidelijkheid over de criteria die de basis voor de ontslagen vormen. De 72 langdurig afwezige medewerkers bevinden zich ook nog in een grijze zone. “Voor deze groep is er geen plan: ze zitten niet bij de vertrekkers, maar zijn ook niet meegerekend in het budget voor de blijvers”, aldus de vakbonden.

“N-VA verantwoordelijk”

Groen wijst op de verantwoordelijkheid van N-VA. “Geert Bourgeois richtte het Agentschap op, Liesbeth Homans is nu als minister van Inburgering de verantwoordelijke”, zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout. “Nieuwkomers in Vlaanderen steunen op het Agentschap. Als Homans inburgering en integratie van erkende vluchtelingen echt belangrijk vindt - wat één van haar kerntaken als minister is - moet ze de noodkreet van het personeel nu serieus nemen en een externe audit organiseren. Ook CD&V en Open Vld hebben te lang gezwegen en moeten eindelijk kleur bekennen in deze steeds prangender wordende kwestie.”