Agente verliest plukken haar nadat man haar aanvalt tijdens arrestatie: “Totaal geschokt”

De West Midlands Police heeft een schokkende video vrijgegeven van een aanval op een van hun agenten. Op de beelden valt te horen hoe politieagente Emma Agyei het uitschreeuwt van de pijn toen een man haar hard bij de haren trok tijdens een arrestatie. Ze verloor daarbij zelfs plukken haar en was nadien zwaar van slag.

Het incident dateert al van 20 mei vorig jaar, maar de politie besloot vrijdag pas om de bodycambeelden van de agente online te plaatsen. Agyei was samen met enkele collega’s op weg naar het Engelse Bilston om er een 24-jarige man te arresteren na een geval van huiselijk geweld. Toen ze de dader begeleidden naar de politiecombi, liep de situatie uit de hand. De man viel plots de agente aan door haar op de grond te duwen, hard te slaan en plukken haar uit haar hoofd te trekken.

Pluk haar als bewijsmateriaal

Eens een van haar collega’s de man kon overmeesteren, werd duidelijk welke verwondingen de agente had opgelopen. “Heeft hij plukken van jouw haar?”, vroeg een van de agenten, waarop Agyei enkel maar kon antwoorden met “ja”. Wat later toonden de bodycambeelden van de dame hoe ze een grote pluk haar in een plastic zakje stopte. Die kon later nog dienen als bewijsmateriaal.

“Het duurde maar enkele seconden, maar op dat moment leek het allemaal veel langer te duren vooraleer een van mijn collega’s hem kon overmeesteren”, verklaarde Agyei. “Ik was totaal geschokt.” Nadien probeerde ze iedereen gerust te stellen door te zeggen dat het goed met haar ging, maar eenmaal ze rustig in de combi kon zitten, bleek al snel dat ze erg onder de indruk was door de gebeurtenis. “Oh mijn god”, zei ze nog toen ze in tranen uitbarstte.

De identiteit van de man werd door de West Midlands Police niet vrijgegeven. Wel is geweten dat hij voor de rechter drie maanden cel met uitstel kreeg voor het geweld op de agente.

Twee aanvallen op agenten per dag

De aanval op Agyei is verre van een alleenstaand geval. De West Midlands Police onthulde dat er tussen april en december 2017 maar liefst 669 aanvallen op hun agenten werden geregistreerd. Dat zijn er ongeveer twee per dag. In totaal waren de slachtoffers daardoor 356 dagen arbeidsonbekwaam. De ziektekosten liepen zelfs op tot een bedrag van ruim 73.000 euro.

Voor politiechef Dave Thompson is de maat meer dan vol. “Ik wil dat de impact van zulke aanvallen eens benadrukt wordt binnen onze maatschappij”, vertelde hij. “Onze agenten zullen altijd het juiste doen en brengen zichzelf in gevaar om het volk te beschermen. De tijd die ze nodig hebben om te recupereren van zulk zinloos geweld is eveneens tijd die van ons wordt afgenomen om de straten veilig te houden op plaatsen waar dat nodig is.”