GERUCHTEN. Transfer van Alexis Sanchez naar City valt in duigen, vertrekt Carrasco naar Italië?

De transfermarkt in januari is bijna twee weken open. Er werden al veel transfers afgerond, maar heel wat toptransfers blijven in de pijplijn hangen. Zo lijkt de toptransfer van Alexis Sanchez naar Manchester City in duigen te vallen, en zou Theo Walcott Arsenal na 12 jaar verlaten om bij Everton tekenen de vervanger van Kevin Mirallas te worden. In Spanje blijft de onduidelijkheid over de situatie rond Yannick Carrasco, de Italiaanse topclub Inter Milan ziet wel wat in de Rode Duivel. Uw dagelijkse portie geruchten!

Manchester City en Arsenal overleggen al een hele tijd over een transfer van Alexis Sanchez, maar nu lijkt er toch een kink in de kabel te komen. De Gunners vragen namelijk zo’n 40 miljoen euro voor de Chileense aanvaller. Op zich geen probleem voor de steenrijke Citizens, maar toch wil de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany maar zo’n 25 miljoen euro willen betalen. Het feit dat Gabriel Jesus mogelijk sneller dan verwacht terug fit zou zijn, speelt hier mogelijk een (grote) rol. Hoe dan ook blijft de interesse in Sanchez groot, ook Manchester United wil hem losweken bij Arsenal.

Neymar Real

De voorpagina van de Spaanse sportkrant Marca liegt er niet om: “Met Neymar in gedachten: hij is de Galactico die Real Madrid het meest in de gaten houdt”. Geen nieuw nieuws, maar de geruchten rond een transfer van Neymar naar Real Madrid gaan dus maar niet weg. Sinds 2014 heeft Real geen absolute topspeler meer naar Madrid gehaald: toen plukte het James Rodriguez weg na zijn schitterend WK voetbal.

Een transfer van Neymar zou maar liefst 400 miljoen euro kosten, volgens Marca wil de Braziliaan zelf óók graag naar Madrid. De kans bestaat dat Cristiano Ronaldo deze zomer Real Madrid verlaat, en dan zou Neymar de gedroomde troonopvolger zijn.

MARCA confirm that Real Madrid see #Neymar as Cristiano Ronaldo's heir. The 12-time champions of Europe believe in the possibility of signing the #Seleção star, at some stage in the future. pic.twitter.com/Gl3tVE5zPC — Seleção Brasileira (@BrazilStat) January 12, 2018

Yannick Carrasco weg uit Madrid?

Yannick Carrasco heeft nood aan een nieuwe uitdaging, want dit seizoen verloor hij zijn basisplaats bij Atlético Madrid. Met het WK in het verschiet wil Carrasco op wekelijkse basis schitteren, daar krijgt hij niet meer de kans toe in het Wanda Metropolitano stadion. Hij wordt mogelijk betrokken in een ruildeal, want de Italiaanse topclub Inter Milan zoekt vers bloed.

De Nerazzurri willen middenvelder Joao Mario gebruiken als pasmunt voor een nieuwe aanvallende speler en hebben twee pistes: Joaquin Correa van Sevilla of de meer ervaren Yannick Carrasco van Atlético Madrid. In beide gevallen zou het om een uitleenbeurt gaan.

Vardy’s throwing a party… met Romelu?

Jamie Vardy wordt door de Britse krant The Telegraph gelinkt met een verhuis naar Manchester United. José Mourinho wil er een nieuwe spits bij door de blijvende onbeschikbaarheid van Zlatan Ibrahimovic en zou een shortlist met mogelijke versterkingen hebben opgesteld. Daarbij ex-Mancunian Javier Hernandez én dus ook Jamie Vardy.

De snelle spits van Leicester stond twee jaar geleden al dicht bij een vertrek naar Arsenal, maar bleef uiteindelijk bij de Foxes. Vardy is intussen 31 jaar, als hij nog een stap hogerop wil zetten begint de tijd te dringen...

Concurrentie voor Simon Mignolet… of net niet?

Wat Liverpool van plan is met het geld van Philippe Coutinho, daar smult de gespecialiseerde Engelse van. De Reds zouden Naby Keita een half jaar vroeger dan gepland naar Merseyside willen halen, maar dan wil RB Leipzig boter bij de vis. Liverpool kocht de speler namelijk al aan, maar voor een transfer in de zomer. Daarvoor betaalde het iets meer dan 50 miljoen pond. Als Liverpool de Guineeër nu al wil, vraagt Leipzig nog eens 25 miljoen euro...

Over het lot van Simon Mignolet, daar zijn de Britse kranten het niet over eens. Volgens de lokale Liverpool Echo, over het algemeen goed ingelicht over het reilen en zeilen van beide clubs in Liverpool, wil Klopp pas komende zomer een knoop doorhakken over zijn doelmannenkwestie. De Daily Express denkt dan weer te weten dat Liverpool een bod voorbereidt op AS Roma-doelman Alisson...

Toffee Theo Walcott?

Theo Walcott wil naar het WK met Engeland, maar daarvoor moet de pijlsnelle winger van Arsenal een basisplaats hebben. Bij de Gunners raakt hij echter niet meer van de bank, naast enkele korte invalbeurten in de Premier League staat hij enkel in de Engelse bekercompetities in de basis. Een vertrek lijkt dan ook nakende deze maand, maar Arsenal wil Walcott enkel laten gaan voor zo’n 35 miljoen euro.

Hij kan terug naar zijn jeugdploeg Southampton, maar Everton beschikt over de beste papieren. Coach Sam Allardyce bevestigde op vrijdag dat de Toffees Walcott willen halen, Everton heeft nood aan spelers die kansen kunnen creëren én afwerken. De ervaren Walcott past perfect in dat kader. Bij Everton wordt hij dan de vervanger van Kevin Mirallas, die werd uitgeleend aan Olympiakos maar geen toekomst meer heeft aan de Mersey.