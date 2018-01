Spanje kiest Krasnodar als uitvalsbasis op WK 2018

De Spaanse nationale voetbalploeg zal komende zomer op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli) in Krasnodar zijn trainingskamp opslaan. Dat heeft de Spaanse voetbalbond (Rfef) vrijdag bekendgemaakt.

De Spaanse voetballers zullen verblijven in de FC Krasnodar Academy, die eigendom is van de lokale club. Het complex telt een twintigtal trainingsvelden met natuurlijk gras, net als enkele kunstgrasterreinen.

Spanje is op het WK ingedeeld in groep B. De troepen van bondscoach Julen Lopetegui nemen het hierin op tegen Portugal (15/06), Iran (20 juni) en Marokko (25 juni). De eerste wedstrijd, de burenstrijd tegen Portugal, staat in Sotchi op de agenda, zo’n 270 kilometer ten zuiden van Krasnodar.