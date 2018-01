Politie controleert vzw aan Turnhoutsebaan in Antwerpen en krijgt eieren naar hoofd gegooid

Borgerhout / Aartselaar - Het college heeft twee cafés en een vzw in Antwerpen gesloten wegens drughandel en overlast. Tijdens een controle van de vzw aan de Turnhoutsebaan werd tweemaal met een ei naar de politieagenten gegooid.

Tijdens patrouilles zag de politie dat er regelmatig groepjes mannen rondhingen voor de inkomdeur van een vzw aan de Turnhoutsebaan. Die hinderden voorbijgangers en de bovenburen van de vzw. Daarom voerde de politie een controle uit.

Elf klanten verbleven illegaal in het land. Een klant had 2,10 gram cocaïne op zak, een andere werd gearresteerd voor het dealen van drugs. Hij had verschillende gebruiksdosissen hasj met een totaal gewicht van 18,60 gram verstopt in een sigarettenpakje. In het toilet vond de politie een verpakking met 3,30 gram cocaïne, onder een tafel lag 0,84 gram cocaïne.

Tijdens de controle troepte een zestigtal personen samen aan de overkant van de vzw. “Tweemaal werd een ei naar de politie gegooid”, klinkt het. De vzw moet zes weken dicht.

Café aan Turnhoutsebaan

Ook twee cafés blijven een tijdje gesloten omdat er drugs werden verhandeld. Het eerste café is gevestigd aan de Turnhoutsebaan. Tijdens een observatie stelde de politie vast dat meerdere personen het café heel kort bezochten, te kort om er iets te kunnen drinken. De politie controleerde twee personen toen ze buitenkwamen. Ze hadden allebei cocaïne op zak en verklaarden dat ze de drugs in het café hadden gekocht. Een van hen vertelde dat hij al verschillende malen drugs kocht in het café.

Daarna controleerde de politie het café. Er werd van achter de toog geen drank geserveerd. Opmerkelijk was dat geen enkele klant iets aan het drinken was. Een van de aanwezigen werd herkend als de verkoper van cocaïne en had 330 euro in kleine coupures op zak. De zaakvoerder van het café had eveneens 330 euro in kleine coupures bij. Het café moet twee maanden dicht.

Café in Lange Beeldekensstraat

De politie controleerde ook een café in de Lange Beeldekensstraat. Een man die het café kort had bezocht, had 6,10 gram hasj op zak. Hij verklaarde dat hij de drugs in het café had gekocht. Tijdens de controle kwam een andere klant het café binnen. Hij verklaarde op zoek te zijn naar hasj, en had van een vriend gehoord dat er in het café werd verkocht. Een vorig café van dezelfde uitbater werd al eens tweemaal gesloten wegens drughandel. Het café moet één maand sluiten.