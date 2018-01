Toptransfer voor Feyenoord: Van Persie keert na 14 jaar terug

Robin Van Persie (34) keert terug naar zijn oude liefde Feyenoord. De Nederlandse topspits ondergaat zaterdag een medische keuring en komt over van Fenerbahçe. Dat meldt onder meer het Nederlandse Voetbal International.

Van Persie maakte in 2002 bij Feyenoord zijn debuut in de Nederlandse Eredivisie. Twee jaar later en met een UEFA Cup op zak verliet hij de Rotterdammers voor Arsenal, waar hij acht jaar de pannen van het dak speelde. Na een passage bij Manchester United en Fenerbahçe is de cirkel nu rond voor de de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Als de medische tests goed verlopen kan Van Persie volgende week zondag zijn comeback maken tegen… Ajax.