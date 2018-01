Kritiek op radioshow voor uitzending rond verkrachting. “Volledig ongepast en op ethisch vlak schandalig”

Brussel - De Franstalige openbare omroep RTBF krijgt kritiek na een radio-uitzending op zender Vivacité waarin het publiek mocht reageren op de stelling dat “een vrouw klaar kan komen tijdens een verkrachting”. De regering van de Franse Gemeenschap wil er gedelegeerd bestuurder Jean-Paul Philippot op aanspreken. De partij cdH vraagt het ontslag van de presentator van het programma.

Gewezen pornoactrice Brigitte Lahaie deed de omstreden uitspraak donderdagavond op de Franse zender BFM TV. Tijdens het radioprogramma “C’est vous qui le dites?” op de populaire RTBF-radiozender Vivacité vroeg presentator Benjamin Maréchal vrijdagmorgen aan de luisteraars hierop te reageren.

Ethisch schandalig

Verschillende politici vinden dit een brug te ver. “Ontoelaatbaar om zo’n ernstig en gevoelig onderwerp op die manier te benaderen. Dit is onaanvaardbaar voor een openbare omroep”, zei Franstalig mediaminister Jean-Claude Marcourt op Twitter. Zijn collega voor vrouwenrechten Isabelle Simonis (PS) sluit zich daar bij aan. “Het is volledig ongepast en op ethisch vlak schandalig, zeker voor een openbare omroep, om de vernietigende gevolgen voor de slachtoffers in twijfel te trekken door een associatie met genot”, zei ze.

Geen misdaad

Coalitiepartner cdH vindt dat er voor presentator Maréchal “geen plaats meer is” bij de openbare omroep. De presentator zelf is het daar niet mee eens. “Verkrachting is een misdaad. De kans geven aan luisteraars om dat te zeggen door hen Lahaie van antwoord te laten dienen, is dat niet.”

De CSA, de waakhond voor de audiovisuele media, heeft vrijdag al twaalf klachten ontvangen over de kwestie. De RTBF bevestigt dat het programma heel wat reacties heeft losgemaakt. De Facebookpagina van het programma in kwestie vermeldt dat de uitspraken van Brigitte Lahaie “enkel haar binden” en dat verkrachting een gewelddaad en een misdaad is waarop straffen tot tien jaar staan.