Europees Parlement halveert salaris Nigel Farage

Brussel - Het Europees Parlement houdt de helft van het salaris van UKIP-boegbeeld Nigel Farage in. Het halfrond neemt de maatregel nadat uit onderzoek is gebleken dat het Britse Europarlementslid misbruik heeft gemaakt van zijn toelage om parlementaire medewerkers te betalen.

De Britse krant The Guardian meldde vrijdag dat auditeurs van het Europees Parlement vorig jaar hebben vastgesteld dat Farage met zijn parlementaire toelage een assistent heeft betaald die voor zijn partij UKIP in Groot-Brittannië aan de slag was, in plaats van parlementair werk te doen in Straatsburg.

Farage moet in totaal 40.000 euro terugbetalen. Het Europees Parlement betaalt sinds januari maar de helft van het salaris van de Britse eurohater meer uit. Zo zou het halfrond tegen oktober het geld recupereren.

Het Europees Parlement screent al langer de handel en wandel van parlementaire medewerkers. Ook Marine Le Pen van het Franse uiterst rechtse Front National ligt onder vuur. Het halfrond wil dat Le Pen 340.000 euro ophoest om de salarissen te recupereren van twee medewerkers die eigenlijk voor de partij werkten.