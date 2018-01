Hier zijn er liefst 1.000 openstaande vacatures: “Die Brexit is echt niet dramatisch”

Brugge - De haven van Zeebrugge kan terugblikken op een degelijk 2017 met een recordaantal wagens en een stijging in de containertrafiek. Havenbaas Joachim Coens is optimistisch voor 2018. “We hebben duizend openstaande vacatures in te vullen.”

2,83 miljoen. Zoveel nieuwe wagens passeerden in 2017 de Zeebrugse haven. Opnieuw meer dan het jaar voordien, en toch hadden het er nóg meer kunnen zijn. “We stijgen met maar 0,4 procent. Dat is niet meer dezelfde groei als de vorige jaren”, zegt Joachim Coens, CEO van de haven, die vooral tegen het einde van het jaar een Brexit-effect zag. “Als gevolg van de verminderde koopkracht is de wagenverkoop in Groot-Brittanië met 8 procent gedaald en dat laat zich voelen in de cijfers. Brexit drukt met andere woorden de groei, maar het is niet dramatisch: we halen desondanks een nieuw record.”

Duizend vacatures

De containersector, die de voorbije jaren zware klappen kreeg, steeg met 6,5 procent. Toch noteert Zeebrugge met een totaal van 37,12 miljoen ton behandelde goederen een nipte daling. Dat is onder meer te wijten aan de gedaalde toevoer van zand en grind door het einde van de werken aan de A11, maar vooral ook door de gekelderde overslag van LNG. Door de gedaalde vraag naar aardgas in Europa daalde die met liefst 62 procent.

Meer arbeiders

Toch is Coens tevreden met de jaarcijfers, niet het minst omdat de arbeidsintensieve sectoren zoals de wagentrafiek het goed deden. Het aantal havenarbeiders steeg met 6 procent, en op dit moment staan in de Zeebrugse regio in totaal meer dan duizend vacatures open: van chauffeurs over kraanmannen tot ingenieurs. “Het is niet vanzelfsprekend om die allemaal in te vullen, want de werkloosheid in onze regio is laag. Dit jaar willen we sterk inzetten op samenwerking met het onderwijs om opleidingen af te stemmen op de noden. Maar wellicht zal het ook noodzakelijk zijn om voor eigen personeel opleidingen en omscholingen te organiseren.”

Ook het Brexitproof maken van de haven is één van de doelstellingen voor dit jaar. Al moet 2018 toch vooral hét jaar worden van de doorstart voor de containersector. Het Chinese Cosco nam APM Terminals Zeebrugge over en moet Zeebrugge weer op de internationale containerkaart zetten.

800.000 cruisetoeristen

Ten slotte zette het cruisetoerisme niet één, maar wel twee records neer. 143 cruiseschepen - eentje meer dan het jaar voordien - waren goed voor liefst 797.264 cruisetoeristen, een stijging van 7 procent. Voor 2018 staan voorlopig eveneens 143 schepen geboekt. Het valt te verwachten dat het cruisetoerisme door de nieuwe terminal, die nog voor de zomer opent, nog maar eens een boost zal krijgen.