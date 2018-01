“Model Ivana Smit was al gewond voor fatale val van balkon”

Het Peerse model Ivana Smit had al verwondingen op haar achterhoofd en op haar beide bovenarmen voordat zij in Maleisië van een balkon viel. Het meisje is tegen haar wil vastgepakt en er zijn sporen van cocaïne gevonden in haar lichaam. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de forensische onderzoeken door een Nederlandse patholoog.

Het Belgisch-Nederlandse model liet op 7 december 2017 in onduidelijke omstandigheden het leven, na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Haar naakte lichaam werd gevonden op een balkon op de zesde verdieping.

Volgens Maleisische speurders was haar dood een ongeluk, maar haar ouders zijn ervan overtuigd dat hun dochter om het leven is gebracht en gewagen van een doofpotoperatie van de politie. Hun advocaat Sébas Diekstra laat weten dat de zaak als “een potentieel misdrijf” onderzocht moet worden, maar wenst geen verdere details te geven over het onderzoek.

Het lichaam van Ivana Smit werd eind december voor een autopsie overgebracht naar Alkmaar. Die werd uitgevoerd door forensisch patholoog Frank van de Goot.

Bloeduitstorting

Het model had op haar achterhoofd een bloeduitstorting, die was ontstaan voor de val. Ook had zij blauwe plekken op de binnen- en buitenkant van beide bovenarmen, wat erop kan wijzen dat iemand haar had vastgegrepen. Letseldatering moet uitwijzen op welk moment Smit dit heeft opgelopen.

Ook is er cocaïne in haar lichaam aangetroffen. Dat heeft zij al langer voor haar dood ingenomen. Verder troffen de onderzoekers ook de drugs PMM/PMMA aan, waarvan een combinatie met cocaïne dodelijk kan zijn. Zolang niet bekend is waar de middelen vandaan komen, wordt een misdrijf niet uitgesloten.

De Nederlandse patholoog had na een eerder onderzoek al laten weten dat het letsel niet past bij iemand die van grote hoogte is gevallen.

Strafrechtelijk onderzoek

“Er wordt op dit moment nader onderzoek gedaan naar een aantal scenario’s. Daarbij tekent er zich op dit moment langzamerhand één scenario af waar derden een actieve rol in hebben gehad. Een potentieel misdrijf. In het belang van het onderzoek zullen wij de details hiervan nog niet bekendmaken”, zegt advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden vertegenwoordigt.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie begon eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van Smit en bestudeert zowel het Maleisische als het Nederlandse autopsierapport. Op basis daarvan wordt bekeken of er een strafrechtelijk onderzoek komt.

