Waterpark Océade sluit op 30 september definitief de deuren

Brussel - Het Brusselse waterpretpark Océade, gelegen aan de Heizel, sluit op 30 september 2018 definitief de deuren. Dat kondigt het park zelf aan op haar website. De Heizelvlakte zal plaatsmaken voor een totaal nieuw vastgoedproject en daar maakt Océade geen deel meer van uit.

De Heizelsite wordt de komende jaren helemaal vernieuwd in het kader van het NEO-project. In 2016 werd al aangekondigd dat waterpretpark Océade daar geen deel meer van zal uitmaken, maar nog twee jaar open zou blijven. Nu heeft het waterpark bevestigd dat 30 september de laatste openingsdag zal zijn.

Intussen is op de Heizel de ontmanteling van The Village al aan de gang, ooit een bruisende straat vol restaurantjes die Kinepolis, Mini-Europa en Océade verbond. Vanaf de lente zal op die plaats een tijdelijk groenplein verrijzen, in afwachting van de grotere bouwwerken die vanaf 2020 op de planning staan. Mini-Europa zal wel blijven bestaan in het NEO-project en zal zelfs uitbreiden.