Trump legt Iran geen sancties op en houdt kernakkoord intact, maar “dat zal de laatste keer zijn”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd sancties tegen Iran op te schorten, maar benadrukte dat het ook meteen “de laatste keer is” dat dat gebeurt, tenzij de deal gewijzigd wordt. Op die manier houdt de president de deal die onder meer Barack Obama met Iran sloot in stand. Trump noemde het eerder “de slechtste deal ooit”.

Het kernakkoord werd in 2015 door zes landen gesloten, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland en de VS. Daarin werd het nucleaire programma van Iran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. De VS hebben wel bepaald dat ze dat akkoord regelmatig moeten bekrachtigen.

Trump toonde zich een tegenstander van de deal -waar zijn voorganger Barack Obama initiatiefnemer van was. De Amerikaanse president noemde het “de slechtste deal ooit” en liet het Congres eerder weten dat de overeenkomst niet langer in het voordeel van de Verenigde Staten is. Trump kondigde zelfs aan dat hij een einde zou maken aan de deal.

Toch heeft Trump besloten de verlichting van de sancties tegen Iran met 120 dagen te verlengen, zo maakte het Witte Huis vrijdag bekend. Dat is wel “de laatste keer” dat hij dat doet, aldus de president. De Republikein wil dat na de 120 dagen de deal wordt versterkt met een extra overeenkomst. Gebeurt dat niet, dan stapt de VS uit het internationale pact.

Trump riskeerde een internationale rel met onder meer de Europese Unie als hij wel nieuwe sancties had ingesteld.

Iran: "Afgezaagde retoriek"

Iran noemt de kritiek van de Verenigde Staten "afgezaagde retoriek". Het beleid van president Trump toont volgens het land aan dat hij de nucleaire deal wil ondermijnen.

Trumps commentaar is niet meer dan "een wanhopige poging om een sterk multilateraal akkoord te ondermijnen", zei buitenlandminister Mohammad Javad Zarif vrijdag op Twitter. "In plaats van zijn afgezaagde retoriek te herhalen, zou de VS zich volledig moeten schikken - net als Iran."