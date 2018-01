Oprah Winfrey president? Niet als het aan de Amerikanen ligt (maar ze doet het beter dan Trump)

De geruchten dat Oprah Winfrey zich kandidaat wil stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 blijven aanhouden. De Amerikanen zitten daar echter niet op te wachten, zo blijkt. De meerderheid wil niet dat de oud-talkshowhost een gooi doet naar het presidentschap. Desondanks doet Oprah het wel beter dan Trump onder de bevolking.

Oprah Winfrey is al jaren gestopt haar wereldberoemde talkshow, maar de presentatrice is nog altijd immens populair in de Verenigde Staten. De Amerikanen willen haar echter niet in het Witte Huis zien. Dat blijkt uit een enquête van radiozender NPR onder 1.350 volwassenen. Op de vraag of Oprah zich kandidaat moet stellen voor de verkiezingen in 2020, antwoordde een meerderheid van de ondervraagden (54 procent) negatief, terwijl slechts 35 procent dat wel zou zien zitten.

Vooral bij de Republikeinen krijgt de miljardaire maar weinig steun: 15 procent. Bij Democraten stijgt dat cijfer naar 47 procent. Nochtans heeft 64 procent van de Amerikanen een positief beeld van de tv-ster, zo blijkt ook uit het onderzoek.

Oprah beter dan Trump

Tot slot blijkt dat Winfrey wel goed zou scoren wanneer ze het in een duel zou moeten opnemen tegen huidig president Donald Trump. Want 50 procent van de Amerikanen zegt in dat geval wel voor haar te zullen stemmen, tegenover 39 procent voor Trump.