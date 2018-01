Football Leaks: “Lionel Messi hield geheime onderhandelingen met… Real Madrid”

Brussel - Lionel Messi heeft in 2013 geheime onderhandelingen gevoerd hebben met Real Madrid. Dat maakte het Duitse blad Der Spiegel bekend op vrijdag. Der Spiegel kreeg documenten van Football Leaks onder de ogen waar de ontmoeting in wordt besproken. Messi zou eind 2016 ook 12 miljoen aan achterstallige belastingen hebben betaald om nieuwe problemen met de fiscus te vermijden.

Lionel Messi zou in 2013 geheime onderhandelingen gevoerd hebben met Real Madrid over een transfer naar de aartsrivaal. Real zou bereid geweest zijn om de afkoopsom van 250 miljoen euro te betalen en bood Messi een jaarloon van 23 miljoen euro aan. Messi koos toch voor een verlengd verblijf bij Barcelona, waarop Real dan maar de Welshman Gare Bale voor 100 miljoen bij Tottenham wegplukte.

Bij Barcelona verdient Messi inmiddels veel meer dan de 23 miljoen die hem destijds bij Real aangeboden werden. Eind juni 2017 tekende hij een nieuw contract, dat hem tot 2021 aan de Blaugrana bindt. Volgens Football Leaks levert hem dat op vier jaar tijd ruim 400 miljoen euro op, of omgerekend 286.140 euro per dag. “De Vlo” krijgt jaarlijks een vast bedrag van 70 miljoen euro, waarvan 85 procent salaris en 15 procent portretrechten. Daar komt een tekenpremie van 63,5 miljoen euro bij en ook nog eens een getrouwheidspremie van 70 miljoen euro. Die laatste krijgt hij als hij zijn contract tot 2021 ook effectief uitdoet.

Messi sloot zich in 2000 op 13-jarige leeftijd aan bij Barcelona, dat hem bij het Argentijnse Newell’s Old Boys opgemerkt had.

Achterstallige betalingen

De 30-jarige Argentijnse superster van Barcelona en zijn vader Jorge Horacio werden in 2016 al tot een celstraf van 21 maanden veroordeeld voor fiscale fraude die ze pleegden in de periode 2007-2009. Wie geen strafblad heeft en minder dan twee jaar cel krijgt, moet in Spanje echter niet effectief achter de tralies. Nog tijdens het proces voerde de fiscus al een nieuw onderzoek naar Messi. Zo zou Barcelona Messi een extra salaris betaald hebben via een liefdadigheidsinstelling.

De Fundacion Leo Messi, die opkomt voor hulpbehoevende kinderen, ontving tussen 2010 en 2013 ruim 7 miljoen euro van Barcelona. Volgens de Spaanse belastingdienst was dat bedrag niet als liefdadigheid bedoeld, maar ging het om verdoken salarisbetalingen aan Messi. Barcelona vreesde een tweede veroordeling en een effectieve gevangenisstraf voor zijn topspits en betaalde de rekening: 12 miljoen euro. Voor Messi’s belastingontduiking tijdens de periode 2007-2009 hoestte de club, “als bonus voor zijn prestaties” eerder al eens 5 miljoen euro op.