Van rusthuis naar rusthuis omdat Anna eigenlijk nog “te goed” is

Drie keer moest Anna Huber (83) al van rusthuis veranderen in amper een half jaar tijd. Straks verhuist ze naar nummer vier. Haar familie vraagt dringend een oplossing, maar volgens het OCMW kan de dementerende vrouw nog thuis wonen. Dit schrijnende verhaal illustreert het tekort aan ­rusthuisbedden in Vlaanderen. Bovendien is liefst 40 procent van de mensen op een wachtlijst zwaar hulpbehoevend.