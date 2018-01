Brief met explosief gevonden in Berlijn: gelinkt aan DHL-afpersers die al eerder bompakketten stuurden

In Berlijn werd vrijdag een bombrief bezorgd bij een bank. Speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse. De politie vermoedt dat het gevaarlijke pakje afkomstig is van één of meerdere personen die al eerder dergelijke pakjes verstuurde om koeriersdienst DHL af te persen.

Rond 11.30 uur werd bij een filiaal van de Commerzbank in de Berlijnse wijk Steglitz een brief afgeleverd. Toen medewerkers het openden, zagen ze allerlei draden. Daarop alarmeerden ze de politie, die massaal ter plaatse kwam met een speciale eenheden.

Het pand en omliggende gebouwen, gelegen in een populaire winkelstraat, werden ontruimd, meldt Tagesspiegel.

De brief bleek een ontstekingsmechanisme en “pyrotechnisch poeder” te bevatten. “Het gaat om springstof, maar niet zo gevaarlijk en explosief als kneedbare springstof of dynamiet”, verduidelijkte een politiewoordvoerder. “Maar door de brief en de inhoud hadden mensen zeker gewond kunnen raken.”

De politie onderzoekt wie de verantwoordelijken waren, maar heeft zo zijn vermoedens. “We gaan uit van een link met de bompakketten in Frankfurt en Potsdam”, klonk het.

Op 6 november 2017 werd een gelijkaardig pakket verzonden naar een winkel in Frankfurt. Een maand later, op 1 december, arriveerde een verdacht pakje bij een apotheek in Potsdam. Naast het explosief zaten er ook spijkers in een blik in, evenals een QR-code.

De code bleek naar een brief te linken waarin de dader of daders probeerden koeriersbedrijf DHL voor miljoenen af te persen. Er werd in de brief gedreigd met meer bompakketten.