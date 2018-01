Ooggetuige filmt hoe veerboot tegen groot cruiseschip botst, maar schade lijkt mee te vallen

De haven van Barcelona werd vrijdagnamiddag opgeschrikt door een botsing tussen twee grote boten. De veerboot ‘Fantastic’ van een Italiaanse rederij kwam rond twee uur ’s namiddags onzacht in aanraking met het cruiseschip ‘Viking Star’. In totaal vervoerde de boot ongeveer 820 passagiers, maar niemand zou gewond zijn geraakt.

Het incident gebeurde in terminal b van de haven. Volgens de autoriteiten ging het om een “eigenaardig” ongeval, aangezien de zichtbaarheid op dat moment goed was. Voorlopig wordt vermoed dat er geen gewonden zijn gevallen, al zijn de hulpdiensten wel ter plaatse om de schade aan de boten op te meten. Die zou echter minimaal zijn, klinkt het in een tweet van de haven van Barcelona.

Hoy, alrededor de las 14 horas, se ha producido en el Port de Barcelona, frente a la terminal B, una leve colisión entre el ferry GNV Fantastic y el barco de crucero Viking Star. No ha habido ningún herido y se están evaluando los daños materiales que, aparentemente, son mínimos. — Port de Barcelona (@portdebarcelona) 12 januari 2018

Er is reeds een onderzoek gestart om te achterhalen of het ging om een menselijke fout of een technisch probleem. Een antwoord is aldus de officials dringend, aangezien incidenten zoals deze de aanleiding kunnen zijn van veel grotere drama’s.

Defecte motor

Ooggetuigen lieten al weten dat een defecte motor van de veerboot mogelijk aan de oorzaak ligt van de botsing. Het zou in ieder geval kunnen verklaren waarom de boot achteruit dreef en nadien tegen het cruiseschip botste.

Momenteel bevinden beide boten zich nog steeds in de haven. Naast het onderzoek naar de oorzaak van de botsing, moeten experten zich ook buigen over de vraag of de boten hun tocht nog kunnen voortzetten. De ‘Fantastic’ zou normaliter nog doorvaren richting Genoa, terwijl de ‘Viking Star’ vrijdagnamiddag al wilde vertrekken naar Marseille.