Linter / Lummen -

De 64-jarige Omer D. uit Linter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Hasselt nadat het vissersbootje van de man en zijn kameraad Roger V. (63) vrijdag kapseisde op het Schulensmeer in Lummen. Het was de eerste keer dat de twee met hun nieuwe, kleinere bootje het water opgingen.