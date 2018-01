Waarom de elektrische auto maar niet doorbreekt: te duur voor de stad, te licht voor de snelweg

“Dit is de toekomst”, klonk het al in 2010, toen het Autosalon in het ­teken stond van de elektrische wagens. Acht jaar later blijven ze een rariteit, en komt de verkoop maar niet van de grond. Waarom? Nieuw onderzoek legt het pijnpunt bloot: voor korte afstanden blijft hij enorm duur, voor lange afstanden is de batterij gewoon te licht.

Stel: je rijdt acht jaar op benzine, en acht jaar elektrisch. Wat is het voordeligst? Die vraag stelt Ward Aerts, student Autotechnologie aan de ­Thomas More hogeschool, zich in zijn onderzoek. Hij vergeleek ...